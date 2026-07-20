Malgré la défaite contre l’Espagne, Messi reste le roi de la Coupe du monde grâce à huit records historiques

La défaite de l'Argentine face à l'Espagne en finale de la Coupe du monde 2026 n'a pas suffi à effacer l'héritage laissé par Lionel Messi tout au long de ses participations à la compétition.

Même s’il a manqué l’occasion de remporter un deuxième titre consécutif, le capitaine des « Tango » a poursuivi son écriture de l’histoire avec des statistiques qui confirment sa place de plus grand joueur de l’histoire des Coupes du monde.

Selon le site international de statistiques footballistiques « SofaScore », Messi domine huit indicateurs offensifs différents dans l’histoire de la Coupe du monde depuis 1966, ce qui prouve que son impact dépasse les seuls buts et les titres.

Il est également le meilleur passeur de l’histoire de la compétition avec 12 passes décisives et domine le classement des contributions offensives (33 au total), un total hors de portée de ses concurrents.

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Il domine aussi le classement des occasions franches créées (24) et celui des passes décisives délivrées (101), confirmant son statut de meneur de jeu hors pair sur plusieurs éditions.

Sa domination ne s’arrête pas là : il caracole en tête du classement des dribbles réussis (140) et des tirs cadrés (64), confirmant son statut de menace permanente pour les défenses.

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Côté longévité, Messi détient le record du nombre de matchs disputés en Coupe du monde (34) et celui des minutes jouées (3 054), preuve d’une présence constante au plus haut niveau sur plusieurs éditions.

Malgré l’élimination en finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Espagne, les statistiques attestent que Messi quitte la compétition en préservant un palmarès historique, fruit d’une influence déterminante sur l’histoire récente de la Coupe du monde, aussi bien par ses titres que par son impact sur le terrain au fil des années.