Malgré la déception à l’AC Milan : Niclas Füllkrug va-t-il rester en Serie A ?

Selon un rapport du quotidien Corriere dello Sport, l’international allemand à 24 sélections (14 buts) a été proposé au club de première division italienne de la Lazio Rome.

Le club serait ainsi à la recherche d’une alternative financièrement abordable pour l’axe de son attaque et serait tombé sur Füllkrug. Les Romains examineraient même déjà actuellement la possibilité de recruter le joueur de 33 ans.

Le club de Füllkrug, West Ham United, ne devrait pas faire obstacle à l’attaquant en cas de volonté de départ. Au sein du club de Premier League, Füllkrug n’a pratiquement plus aucune perspective d’avenir, si bien qu’un nouveau prêt comme un transfert définitif conviendraient aux Londoniens.

Une condition à un transfert en Italie serait une baisse de salaire de la part de Füllkrug. À West Ham United, le joueur de 33 ans percevrait un salaire annuel estimé à environ 5,6 millions d’euros.

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Niclas Füllkrug va manquer la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique

La saison dernière, l’attaquant avait déjà été prêté à l’AC Milan pour la phase retour, mais rien ne s’est réellement passé comme prévu pour lui là-bas. Füllkrug avait changé de club dans l’espoir de pouvoir encore monter dans le train du Mondial, mais il n’a finalement inscrit qu’un seul but en 20 matches officiels.

L’ex-sélectionneur Julian Nagelsmann a donc renoncé à lui pour le tournoi aux États-Unis, au Canada et au Mexique et a emmené à sa place Nick Woltemade (Newcastle United), Kai Havertz (FC Arsenal) et Deniz Undav (VfB Stuttgart) pour le poste d’avant-centre.

Outre la Lazio, l’ancien club de Füllkrug, Werder Brême, aurait lui aussi tenté ces dernières semaines de boucler le transfert du joueur de 33 ans. Cependant, les Vert et Blanc ont rapidement renoncé à un recrutement en raison des conditions financières.