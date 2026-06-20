Carlo Ancelotti, le sélectionneur du Brésil, a confirmé que sa star Neymar da Silva était prêt à disputer le match décisif contre l'Écosse mercredi prochain, après avoir manqué les rencontres contre le Maroc et Haïti en raison d'une blessure au mollet droit, en revanche, la « Seleção » a subi un coup dur avec la blessure de Raphinha lors de la large victoire 3-0 contre Haïti.

« Neymar effectuera un travail individuel samedi, intégrera le groupe lundi et sera prêt pour l’Écosse », a annoncé le technicien italien en conférence de presse.

Le numéro 10 n’a pas voyagé avec la délégation à Philadelphie, préférant rester dans le New Jersey pour soigner la blessure contractée le 17 mai dernier avec Santos, qui l’éloigne des terrains depuis.

Les examens médicaux avaient alors estimé son indisponibilité à trois semaines, suscitant l’inquiétude quant à sa participation à la Coupe du monde.

Cette bonne nouvelle a toutefois été ternie par la blessure de Raphinha, contraint de céder sa place en première période en raison d’un problème aux ischio-jambiers. Soigné sur la pelouse par le staff médical, l’attaquant a affiché un visage marqué par la déception et a reçu les encouragements de son coéquipier Gabriel Magalhães.

La Seleção, qui avait fait match nul 1-1 contre le Maroc lors de l’ouverture, s’est ensuite imposée 3-0 face à Haïti, éliminé dès la première journée de la Coupe du monde 2026.