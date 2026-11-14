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Le joueur de la sélection saoudienne échappe à une absence lors du Clasico tant attendu entre Al-Ahli et Al-Nassr en Roshn Saudi League, malgré sa blessure contractée lors du match amical face à la Corée du Sud.

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L'Arabie saoudite a battu la Corée du Sud sur le score de 3-2, lors du match qui les a opposées hier, vendredi, au stade Jassim bin Hamad, dans la capitale qatarie Doha, pour son premier match amical durant la trêve internationale actuelle, en préparation des échéances à venir.

La rencontre a été marquée par la blessure d'Abdulelah Al-Amri, défenseur d'Al-Nassr et de l'Arabie saoudite, qui a même été contraint de sortir à la 71e minute, remplacé par Ali Lajami, défenseur d'Al-Hilal.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué qu'Al-Amri a passé quelques examens médicaux afin de déterminer l'ampleur de la blessure dont il a souffert, et ceux-ci ont révélé une simple contracture qui ne l'empêchera pas de participer aux entraînements durant la période à venir.

Ainsi, le défenseur d'Al-Nassr sera prêt à disputer le match de l'Arabie saoudite face à l'Ouzbékistan, mardi prochain, au stade Khalifa bin Hamad, dans la capitale qatarie Doha, pour son deuxième match amical durant la trêve internationale actuelle.

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Al-Amri sera également prêt à disputer le Clasico, lorsque son équipe d'Al-Nassr se rendra chez son rival traditionnel Al-Ahli, vendredi prochain, au stade Al-Inma à Djeddah, dans un match reporté de la neuvième journée de la Roshn Saudi League.

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Al-Amri affiche des performances remarquables depuis le début de la saison en cours, en particulier sur le plan offensif, puisqu'il a inscrit 4 buts, tous de la tête, le dernier lors du match contre la Corée du Sud hier, vendredi.

Abdulelah Al-Amri a marqué le troisième but de l'Arabie saoudite à la 59e minute, après avoir transformé d'une tête un centre envoyé par Nasser Al-Dawsari, milieu de terrain d'Al-Hilal, sur un corner, au fond des filets.

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Ce but est le 20e inscrit par le défenseur saoudien tout au long de sa carrière footballistique, que ce soit avec les clubs d'Al-Nassr et d'Al-Wehda, ou avec la sélection A.

Ce but était également le troisième inscrit par Al-Amri avec l'Arabie saoudite, après un but face au Koweït en 2021 et un autre contre l'Uruguay lors de la Coupe du monde 2026, contre 16 buts marqués avec Al-Nassr et un seul sous le maillot d'Al-Wehda.

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Al-Amri a mené l'Arabie saoudite vers sa première victoire contre la Corée du Sud depuis 21 ans, plus précisément depuis l'année 2005, lorsqu'elle l'avait emportée à l'aller et au retour sur les scores de 2-0 et 1-0, lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2006.

Depuis lors, les deux sélections se sont affrontées lors de 6 matchs, dont l'Arabie saoudite n'a réussi à remporter aucun, la Corée du Sud ayant remporté deux rencontres, tandis que 4 matchs se sont soldés par un match nul, avant la victoire d'hier.

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Il convient de rappeler que ce match était le 19e opposant l'Arabie saoudite et la Corée du Sud, sur les plans amical et officiel, depuis leur première rencontre en 1980.

Au cours de ces 19 matchs, l'Arabie saoudite a signé 6 victoires, contre 6 matchs remportés par la Corée du Sud, tandis que le match nul a prévalu lors de 7 autres rencontres.