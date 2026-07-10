Malgré l’intérêt saoudien, un club américain tente de séduire Mohamed Salah en brandissant la « carte de la nationalité »

La direction d'un club américain, propriété d'un investisseur d'origine égyptienne, a placé Mohamed Salah en tête de ses priorités estivales, dans le cadre d'un transfert susceptible de bouleverser la Major League Soccer.

Selon le média américain The Athletic, le Sporting Kansas City se détache parmi les formations de MLS intéressées par l’international égyptien, une démarche qui illustre les ambitions élevées du club à l’aube de ce mercato estival.

Selon des sources concordantes, le club du Missouri devance les autres formations de MLS intéressées par l’international égyptien de 34 ans, qui a officialisé son départ de Liverpool après une carrière légendaire sous le maillot « red ».

Si plusieurs formations MLS ont exprimé un intérêt, parfois timide, pour le capitaine des Pharaons, c’est bien le Sporting Kansas City qui occupe aujourd’hui la pole position, dans l’éventualité où Salah opterait pour le championnat nord-américain.

Toutefois, selon ces sources, la signature de Salah en MLS reste pour l’instant peu probable, en raison de deux obstacles majeurs : d’une part, l’intérêt persistant de la Ligue saoudienne, qui place l’Égyptien en tête de sa short-list depuis deux étés et dispose d’offres financières quasi inégalables.

Quant à la deuxième raison, elle tient à la préférence de Salah pour rester en Europe, même s’il garde l’esprit ouvert et étudie toutes ses options, y compris un départ outre-Atlantique, surtout après l’élimination dramatique de l’Égypte en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Argentine il y a tout juste trois jours.

Le Sporting Kansas City possède toutefois un atout susceptible de faire pencher la balance : son nouveau propriétaire, Peter Malook, fils d’immigrés égyptiens, a récemment pris le contrôle majoritaire du club. Malouk entend tenir sa promesse d’augmenter les dépenses et de rehausser l’ambition du club, Salah n’étant pas la seule cible estivale.

Cette offensive intervient à un moment charnière pour Salah, libre après son départ de Liverpool et touché par l’élimination des Pharaons face à Lionel Messi et à l’Argentine.