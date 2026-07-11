Malgré l’intérêt des clubs saoudiens, une offre alléchante émanant d’Espagne vise à recruter Onahi

Les clubs européens se livrent toujours une vive concurrence pour s'attacher les services du milieu de terrain marocain Ezzedine Ounahi, qui évolue actuellement à Gérone, en Espagne. Cette effervescence fait suite à ses performances remarquées avec les « Lions de l'Atlas » lors de la Coupe du monde 2026.

Le milieu de terrain s’est particulièrement distingué lors de la Coupe du monde 2022, jouant un rôle clé dans le parcours historique des Lions de l’Atlas, éliminés en quarts de finale par la France (2-0).

Selon le journaliste italien de référence Fabrizio Romano, qui s’est exprimé sur son compte officiel X, l’Ajax Amsterdam a entamé des négociations sérieuses pour recruter Ezzedine Ounahi.

Il précise que les discussions impliquent toutes les parties, y compris le joueur et les deux clubs, et que le contrat d’Ounahi avec Gérone inclut une clause libératoire de 25 millions d’euros.

Selon le journaliste, le club ajacide négocie avec Gérone pour réduire le coût du transfert et éviter de régler la totalité de la clause, d’autant que l’entraîneur Michel souhaite conserver le joueur, ou à défaut en tirer le meilleur profit financier.

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Ces derniers mois, le nom d’Onahi a également circulé du côté de la Ligue saoudienne Roshen, plusieurs clubs s’intéressant à son profil de milieu de terrain complet et à ses performances en sélection.

Pour l’instant, la piste européenne apparaît comme la plus probable, l’Ajax ayant engagé des discussions intensives pour finaliser le transfert dès ce mercato.