Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduit par

Malgré l’élimination de son équipe de la Coupe du monde, l’entraîneur du Cap-Vert a tenu à féliciter la sélection saoudienne

Cap-Vert vs Arabie saoudite
Cap-Vert
Arabie saoudite
Coupe du monde
Bubista
Cap-Vert
Arabie saoudite
É.-U.

« Les Verts » ont été éliminés dès le premier tour de la Coupe du monde.

Bobista, le sélectionneur du Cap-Vert, a tenu à féliciter l’Arabie saoudite malgré l’élimination précoce des deux équipes de la Coupe du monde 2026.

Les Saoudiens, éliminés dès la phase de groupes après un match nul 0-0 face au Cap-Vert samedi au stade NRG de Houston (États-Unis), lors de la troisième et dernière journée.

En conférence de presse, l’entraîneur a expliqué : « Nous savions que l’équipe saoudienne était dangereuse en contre-attaque, c’est pourquoi nous avions mis en place un plan tactique pour y faire face. »

Il a ajouté : « Nous avons cherché à empêcher l’équipe saoudienne de prendre le contrôle du ballon, et nous avons surmonté les difficultés grâce à notre détermination et à la qualité de notre jeu. Nous devons féliciter l’équipe saoudienne pour sa prestation lors de cette rencontre. »

Il a poursuivi : « Nous sommes satisfaits de notre attitude positive, qui traduit la personnalité de nos joueurs, et nous avons prouvé que nous ne craignions pas l’adversaire. »

Coupe du monde
Argentine crest
Argentine
ARG
Cap-Vert crest
Cap-Vert
CPV

Il conclut : « Nous sommes un petit pays ; notre objectif était d’agir sans crainte. Nous avons fait preuve de force mentale lors des trois rencontres, nous avons démontré de grandes capacités et prouvé que nous étions capables de nous qualifier. »

Grâce à ce nul, le Cap-Vert termine deuxième du groupe H avec 3 points et se qualifie pour les huitièmes de finale de sa première Coupe du monde, après avoir partagé les points avec l’Espagne, l’Uruguay puis l’Arabie saoudite.

Publicité