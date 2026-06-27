Bobista, le sélectionneur du Cap-Vert, a tenu à féliciter l’Arabie saoudite malgré l’élimination précoce des deux équipes de la Coupe du monde 2026.

Les Saoudiens, éliminés dès la phase de groupes après un match nul 0-0 face au Cap-Vert samedi au stade NRG de Houston (États-Unis), lors de la troisième et dernière journée.

En conférence de presse, l’entraîneur a expliqué : « Nous savions que l’équipe saoudienne était dangereuse en contre-attaque, c’est pourquoi nous avions mis en place un plan tactique pour y faire face. »

Il a ajouté : « Nous avons cherché à empêcher l’équipe saoudienne de prendre le contrôle du ballon, et nous avons surmonté les difficultés grâce à notre détermination et à la qualité de notre jeu. Nous devons féliciter l’équipe saoudienne pour sa prestation lors de cette rencontre. »

Il a poursuivi : « Nous sommes satisfaits de notre attitude positive, qui traduit la personnalité de nos joueurs, et nous avons prouvé que nous ne craignions pas l’adversaire. »

Il conclut : « Nous sommes un petit pays ; notre objectif était d’agir sans crainte. Nous avons fait preuve de force mentale lors des trois rencontres, nous avons démontré de grandes capacités et prouvé que nous étions capables de nous qualifier. »

Grâce à ce nul, le Cap-Vert termine deuxième du groupe H avec 3 points et se qualifie pour les huitièmes de finale de sa première Coupe du monde, après avoir partagé les points avec l’Espagne, l’Uruguay puis l’Arabie saoudite.