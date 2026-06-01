Selon Rik Elfrink de l’Eindhovens Dagblad, le PSV doit se résoudre à l’idée que Anass Salah-Eddine ne revienne pas à Eindhoven. Le club négocie depuis des mois pour racheter définitivement le latéral gauche, actuellement prêté par l’AS Rome, mais un accord demeure hors de portée. En conséquence, le club néerlandais explore déjà d’autres pistes pour le poste de latéral gauche.

Prêté la saison passée, le latéral gauche de 24 ans a brillé en première partie de championnat avant de voir son niveau baisser suite à des pépins physiques survenus après la Coupe d’Afrique des nations.

Le club d’Eindhoven disposait bien d’une option d’achat de huit millions d’euros et a signifié à l’AS Rome son intention de l’activer, mais le transfert définitif est subordonné à un accord contractuel avec le joueur.

Le club lui propose un contrat pluriannuel, mais son entourage a pour l’instant rejeté l’offre. Conséquence : la validité de l’option d’achat initiale n’est plus garantie.

Si le joueur se montrait à nouveau partant pour un retour, le PSV devrait probablement renégocier avec l’AS Rome, d’autant que des changements récents dans la direction du club italien compliquent encore le dossier.

Pour l’instant, un retour à Rome apparaît comme l’issue la plus probable : le défenseur y est sous contrat jusqu’en milieu d’année 2028 et disposera d’une nouvelle chance de s’imposer, après avoir déjà échoué à s’installer comme titulaire.