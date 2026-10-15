Malgré l'absence des grands : 3 clubs signent leur première victoire lors d'une soirée exceptionnelle en Roshn League

Le championnat saoudien Roshan a vécu une soirée exceptionnelle, à l'ouverture des rencontres de la neuvième journée, malgré l'absence des quatre grands clubs du pays, à savoir Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad et Al Ahli.

La Ligue saoudienne avait reporté 3 matches de la neuvième journée, au premier rang desquels le classico entre Al Ahli et Al Nassr, en plus de la rencontre entre Al Hilal et Al Riyadh, ainsi que celle entre Al Ittihad et Al Shabab.

Malgré l'absence des grands, la première soirée de la neuvième journée a été exceptionnelle, puisque 3 équipes y ont décroché leur première victoire de la saison en cours en championnat saoudien.

Cela a commencé avec Al Faisaly, tout juste promu en Roshan League, qui s'est imposé face à Al Khaleed sur le score de 3-2, quittant ainsi la dernière place pour bondir au quinzième rang avec 6 points, après avoir concédé 3 matches nuls et 4 défaites.

La rencontre a été marquée par le brio d'Alexandre Mendy, venu de Guinée-Bissau, auteur d'un triplé qui a mené Al Faisaly à sa première victoire en Roshan League.

Al Khaleej a fait de même en battant son hôte Al Feiha 2-0, signant sa première victoire et grimpant à la onzième place du classement avec 9 points, après 6 matches nuls et 2 défaites.

Quant à la dernière rencontre, elle a été la plus spectaculaire : Al Fateh, mené 1-2 face à Al Hazem, a renversé la situation pour s'imposer 3-2 dans les dernières minutes du match, grâce à sa vedette marocaine Mourad Batna.

Cette première victoire de la saison pour Al Fateh porte son total à 6 points, ce qui lui vaut la seizième place du classement, après 3 matches nuls et 5 défaites avant ce succès au bout du suspense face à Al Hazem.

Ainsi, 16 équipes ont réussi à remporter au moins un match lors de la saison en cours de la Roshan League, tandis qu'Al Taawoun et Abha restent les deux seules formations encore sans victoire à ce jour.

Les deux équipes affrontent deux tests difficiles lors de cette journée : Abha se déplace sur le terrain d'Al Qadsiah demain vendredi, avant qu'Al Taawoun ne se rende à son tour chez Al Diriyah, après-demain samedi.