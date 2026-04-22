Malgré l’absence de Yamal, le FC Barcelone a maintenu son sang-froid et pris une avance confortable sur le Real Madrid

Mercredi, le FC Barcelone a fait un pas de plus vers le titre de champion d'Espagne en battant le Celta de Vigo 1-0. Grâce à ce succès, l'équipe catalane repasse à neuf points d'avance sur son dauphin, le Real Madrid. La soirée a toutefois été ternie par la sortie prématurée de Lamine Yamal, touché à la cheville.

L’international espagnol s’est effondré dans la surface de réparation du Celta juste avant la mi-temps, alors que ses partenaires voulaient le féliciter pour l’ouverture du score sur penalty. Raphinha, notamment, affichait une mine inquiète. Les images montrent que Yamal a immédiatement adressé un geste en direction du banc barcelonais après la transformation du penalty. L’ailier, déjà auteur d’une prestation efficace ponctuée de plusieurs actions de classe, a été immédiatement remplacé par l’entraîneur Hansi Flick.

À peine sorti, le match au Spotify Camp Nou est interrompu : le commentateur de Ziggo, Sierd de Vos, évoque un malaise cardiaque dans les tribunes. Pendant ce temps, Flick prodiguait ses consignes, tandis que les joueurs des deux équipes échangeaient quelques mots. Dans les tribunes, le public s’interrogeait sur l’origine de ce contretemps. En raison de cette interruption, la première période a duré près d’une heure.

Après la pause, les 60 000 spectateurs ont assisté à une domination barcelonaise, les Blaugranas cherchant patiemment le deuxième but en jouant en position. Le 2-0 semblait acquis lorsque Ferran Torres a trouvé le chemin des filets d’une belle volée, mais après vérification du VAR, l’arbitre a annulé la réalisation pour hors-jeu. Le Celta de Vigo est donc resté dans la course et a même manqué de chance lorsque Joan García a empêché un adversaire en échappée de marquer.

En fin de match, le remplaçant Frenkie de Jong a établi un nouveau record en disputant son 293^e match avec Barcelone, dépassant l’ancien record de 292 rencontres détenu par Phillip Cocu. L’équipe de Flick a ensuite conservé le ballon avec le Néerlandais sur la pelouse, cherchant à créer des espaces derrière la défense adverse.

L’écart avec le Real Madrid, désormais de neuf points, est à nouveau creusé, à six journées de la fin du championnat. Prochain rendez-vous samedi, avec un déplacement du leader sur la pelouse du sixième, Getafe.