Malgré des résultats catastrophiques, les chiffres donnent raison à Carrick face à Arteta pour « le début du voyage » en Premier League

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Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, est menacé par le spectre du limogeage de son poste en raison des mauvais résultats et de la présence dans la zone de relégation de la Premier League.

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De l'autre côté, Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, vit une période remarquable avec son équipe qui domine la Premier League. Il est le dernier vainqueur de la compétition et avance bien en Ligue des champions.

Malgré cela, une comparaison rapide entre les deux entraîneurs à leurs débuts avec Arsenal et Manchester United a révélé une grande surprise.

Arteta a entamé son parcours avec Arsenal en décembre 2019, tandis que Manchester United a fait appel à Carrick comme entraîneur permanent en janvier 2026.

Lors de leurs 26 premiers matchs à la tête de l'équipe en Premier League, Carrick a réalisé de meilleurs chiffres qu'Arteta, à qui la direction d'Arsenal a accordé sa patience, avant que la situation ne change par la suite.

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Carrick a signé 13 victoires contre 12 pour Arteta, et Manchester United a concédé 7 nuls contre 6 pour Arsenal.

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Carrick a perdu 6 fois en 26 matchs, tandis qu'Arsenal s'est incliné lors de 8 rencontres, et l'équipe de Carrick a inscrit 43 buts contre 40 pour celle d'Arteta.

Au niveau des buts encaissés, les filets de United ont tremblé 33 fois contre 28 pour Arsenal, ce qui porte la différence de buts à 12 en faveur d'Arsenal contre 10 pour Manchester United.

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Au total, Michael Carrick a récolté 46 points lors de ses 26 premiers matchs de Premier League, tandis que le total d'Arteta était de 42 points.

Un limogeage imminent

Les décideurs de Manchester United se réunissent ce mercredi lors d'un sommet à Monaco, tandis que l'entraîneur Michael Carrick continue de se rendre au travail alors que son avenir semble sombre.

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Selon des rapports de presse, Manchester United devrait annoncer aujourd'hui le limogeage de Carrick, en raison du recul des résultats, et nommer l'Argentin Mauricio Pochettino, sélectionneur des États-Unis, à sa place.

Le journal anglais « Daily Mail » a rapporté que Carrick, l'entraîneur de Manchester United âgé de 45 ans, est apparu en levant le pouce aux photographes à son arrivée au centre d'entraînement de Carrington du club ce mercredi matin.

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Dans l'intervalle, le directeur exécutif Omar Berrada et le directeur sportif Jason Wilcox doivent rencontrer Sir Jim Ratcliffe à Monaco pour trancher le sort de Carrick.

Si Manchester United décide de limoger Carrick, le total des indemnités versées au staff technique et administratif au cours des trois dernières années, sous la propriété de Ratcliffe et d'Ineos, s'élèvera à près de 30 millions de livres sterling. De plus, le rachat du contrat de Pochettino avec la sélection américaine coûtera 7 millions de livres sterling supplémentaires aux caisses du club.

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Berrada et Wilcox se sont rendus hier dans le sud de la France pour assister à un sommet prévu pour les responsables de la société Ineos. Berrada et Wilcox présenteront leur recommandation à Ratcliffe aujourd'hui, et tous les indices laissent penser que Carrick paiera le prix de la chute inquiétante de son équipe dans la zone de relégation en Premier League.

Quant à Carrick, il vit une situation d'incertitude à Manchester. Il a été aperçu quittant le terrain d'entraînement de United hier mardi en compagnie de son fils Jacey, âgé de 16 ans, un jeune joueur du club, après avoir supervisé un groupe réduit de joueurs à l'entraînement durant la trêve internationale.

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Des sources au sein du club affirment au journal anglais qu'aucune décision définitive n'a encore été prise, et que les coprésidents Joel et Avram Glazer doivent encore approuver le limogeage.

Il est entendu que la direction d'Old Trafford souhaite informer Carrick de sa décision en face à face, si bien qu'il pourrait n'y avoir aucune confirmation officielle de la part du club avant jeudi.