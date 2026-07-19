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Football Fans Watch FIFA World Cup 2026 Spain v Argentina FinalGetty Images News

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Malgré des prix de billets exorbitants, des problèmes techniques ont accentué la pagaille devant le stade hôte de la finale de la Coupe du monde

Espagne vs Argentine
Espagne
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É.-U.

Contrôles supplémentaires pour les responsables médias

Les supporters ayant déboursé des sommes considérables pour assister à la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine ce dimanche soir font face à plus de deux heures de queue pour entrer au stade MetLife, aux États-Unis.

La veille de la finale, le billet le moins cher officiellement répertorié sur la plateforme de revente de la FIFA frôle les 6 000 livres sterling.

Selon le journal anglais « The Sun », le chaos règne à l’extérieur de l’enceinte de 82 500 places, située aux portes de New York.

Le journal ajoute que des pannes techniques récurrentes aux portiques de contrôle ont empêché la lecture de certains billets.

Conséquence : des files d’attente géantes se forment, et les agents de sécurité peinent à canaliser les supporters qui pressent pour rejoindre leurs sièges à temps pour le coup d’envoi.

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Les journalistes britanniques accrédités pour couvrir la rencontre ont eux aussi patienté deux heures avant de franchir les portes, preuve supplémentaire d’un désordre généralisé.

Les journalistes subissent des contrôles de sécurité supplémentaires en raison de leurs ordinateurs portables et de leur matériel photo.

L’acteur légendaire Tom Cruise a été aperçu en train d’entrer dans l’enceinte avant son apparition attendue lors de la cérémonie de clôture du tournoi.

Enfin, Ronaldo, champion du monde avec le Brésil, et l’ancien capitaine anglais John Terry ont pris place dans les loges d’honneur.


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