Le FC Barcelone s'est rapproché du dénouement de l'un de ses dossiers de départs dans les derniers jours du mercato, après que le produit de son académie Toni Fernández a choisi de rejoindre Venise, tout juste promu en Serie A, une démarche qui ouvre la voie à un départ du joueur du club catalan après qu'il a reçu de nombreuses offres de clubs européens.

Selon les quotidiens espagnols « Sport » et « Mundo Deportivo », il ne reste plus que quelques détails à finaliser pour boucler le transfert de Toni à Venise, après que le joueur a reçu des offres de clubs de Premier League et de Bundesliga, avant de se décider finalement pour vivre sa nouvelle expérience en Italie.

Toni, dont le contrat avec le FC Barcelone expire l'été prochain, avait passé la saison dernière parmi les éléments les plus en vue du Barça Atlètic, avant de participer à la préparation avec l'équipe première, mais il n'a pas réussi à se faire une place dans les plans de Hansi Flick, ce qui l'a amené à étudier durant l'été les offres qui lui ont été présentées, en quête d'un projet lui offrant la possibilité de jouer à un niveau plus élevé.

Le désir du joueur de rejoindre un environnement dans lequel il pourra facilement s'adapter a joué un rôle important dans son choix de Venise, après avoir trouvé le projet italien plus attractif que les offres venues d'Angleterre et d'Allemagne, à un moment où Aston Villa et Leeds figuraient parmi les clubs intéressés par ses services.

Ce n'était pas la première fois que Toni suscitait l'intérêt de grands clubs, puisque la Juventus avait tenté par le passé de le convaincre avec un projet à long terme, tandis que le projet de Sergio Ramos de racheter le Séville FC avait inscrit son nom sur la liste des joueurs susceptibles d'être promus en équipe première, mais le joueur avait alors choisi de poursuivre avec le FC Barcelone.

Gil à la croisée des chemins

Dans le même temps, Gil se trouve dans une situation similaire au sein du FC Barcelone, le Barça Atlètic étant devenu en deçà de ses ambitions, en raison de la difficulté d'accéder à l'équipe première du fait de l'abondance des options dont dispose Flick au milieu de terrain.

Le FC Barcelone était parvenu à un accord verbal avec le joueur au sujet d'une prolongation de son contrat, mais les négociations ont achoppé avant la conclusion de l'accord, laissant l'avenir de Gil ouvert à plusieurs possibilités, dans un contexte d'intérêt de clubs nationaux et d'autres en dehors de l'Espagne.

Le joueur et son agent n'ont pas encore arrêté leur décision définitive, alors que la clause libératoire de son contrat s'élève à 20 millions d'euros, mais le FC Barcelone est conscient que le montant qu'il pourra réellement obtenir sera inférieur, notamment à l'approche de la fin du contrat du joueur en 2027.