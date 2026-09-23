Selon les informations de Sport Bild, le milieu de terrain fait partie des candidats de Jürgen Klopp pour la prochaine trêve internationale, en novembre. La condition pour une première convocation en équipe d’Allemagne serait qu’Aseko retrouve l’intégralité de ses moyens.

Le joueur de 20 ans, qui avait rejoint l’Eintracht Francfort durant l’été, avait manqué le début de saison en raison de douleurs au genou et, d’après certaines informations, affichait aussi un manque de forme. Lors des deux premières journées de la nouvelle saison de Bundesliga, Aseko était d’abord resté sur le banc pendant plus de 90 minutes à chaque fois, alors que les Hessois n’avaient pris qu’un seul point. Lors des 3e et 4e journées, le coach du SGE, Adi Hütter, l’a toutefois immédiatement titularisé, même s’il a à chaque fois remplacé le jeune joueur assez tôt.

Aseko s’était imposé la saison passée comme l’une des révélations de 2. Bundesliga avec son club de prêt, Hanovre 96, avant que les Basse-Saxe ne lèvent leur option d’achat et ne le recrutent définitivement pour seulement un million d’euros. Le Bayern a toutefois activé sa clause de rachat de 2,5 millions d’euros, car le joueur de 20 ans devait soit revenir comme option d’effectif dans l’entrejeu après les départs de Raphael Guerreiro et Leon Goretzka, soit être revendu pour une somme bien plus importante.

Noel Aseko : combien d’argent l’Eintracht Francfort a-t-il payé au Bayern Munich ?

Au final, c’est la deuxième option qui a été retenue. Selon kicker, l’Eintracht a versé jusqu’à 13 millions d’euros à Munich. Le journal Bild a ensuite révélé que Hanovre s’était assuré un pourcentage à la revente de 950 000 euros.

Lors de sa présentation à Francfort, Aseko a toutefois révélé que Vincent Kompany lui avait clairement expliqué le rôle qu’il s’imaginait lui confier au Bayern. Et cela n’a pas forcément suscité son adhésion. « Il a été honnête avec moi, j’ai alors été honnête avec lui moi aussi, et c’est comme ça que l’option Eintracht s’est concrétisée », a déclaré Aseko, qui s’est lui-même décrit comme « à la N’Golo Kanté ».

Getty Images

Que fait Noel Aseko pendant cette trêve internationale ?

Pendant cette XXL-trêve internationale, Aseko se trouve avec l’équipe d’Allemagne Espoirs, qui lutte pour la qualification à l’Euro 2027. Il a déjà porté à cinq reprises les couleurs de la sélection dirigée par Antonio Di Salvo.

Klopp a pour sa part convoqué 44 joueurs pour son premier rassemblement, qu’il a répartis en deux groupes. Au total, il a convoqué onze nouveaux. En novembre, peut-être avec Aseko dans le groupe, l’équipe d’Allemagne disputera les matches retours contre la Serbie et les Pays-Bas pour conclure la phase de groupes de la Ligue des nations.