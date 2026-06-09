Malen bénéficie du soutien d’un ancien attaquant de renom : « Il n’a pas trouvé le chemin des filets, mais la France a tout de même remporté la Coupe du monde. »

Le fait que Donyell Malen n’ait pas marqué contre l’Algérie et l’Ouzbékistan ne préoccupe pas encore Roy Makaay. « On parle de deux matchs, pas de dix », rappelle l’ancien attaquant international néerlandais dans une analyse pour ESPN.

Auteur de six buts en 43 sélections avec les Pays-Bas, Makaay livre un conseil à l’attaquant en difficulté : « Il ne doit rien changer à son jeu. On parle de deux matchs, pas de dix, sans trouver le chemin des filets. »

Makaay estime qu’il est normal que l’attaquant subisse davantage de pression en sélection qu’en club : « La pression est bien sûr différente. La Coupe du monde approche et il doit garder Memphis sur le banc. Du coup, tous les regards sont naturellement braqués sur lui. »

À l’approche du match de groupe contre le Japon, Makaay s’interroge : le sélectionneur Ronald Koeman va-t-il encore modifier son attaque ? « La question est maintenant : le laisse-t-on en pointe ou place-t-on à ses côtés un solide point d’appui comme Brian Brobbey ? Cela pourrait compléter le jeu de Malen. »

L’ancien buteur du Bayern Munich accorde aussi un rôle clé à un membre du staff technique des Oranje, Ruud van Nistelrooij : « Grâce à son expérience, notamment comme ancien attaquant de haut niveau, il peut vraiment l’aider », souligne Makaay, rappelant que l’adjoint de Koeman a évolué au plus haut niveau pendant des années.

Pour conclure, Makaay rappelle un précédent récent : « En 2018, la France a été sacrée championne du monde avec Olivier Giroud en attaque, et il n’a pas marqué le moindre but pendant tout le tournoi. »

Malen devrait être aligné d’entrée dimanche face au Japon, tandis que Memphis Depay, dont la prestation contre la sélection B ouzbèke (défaite 1-2 lundi) n’a pas convaincu, reste néanmoins une option.