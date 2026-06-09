Goal.com
En directBillets
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Donyell MalenGetty Images
Rian Rosendaal

Traduit par

Malen bénéficie du soutien d’un ancien attaquant de renom : « Il n’a pas trouvé le chemin des filets, mais la France a tout de même remporté la Coupe du monde. »

Pays-Bas
Coupe du monde
D. Malen

Le fait que Donyell Malen n’ait pas marqué contre l’Algérie et l’Ouzbékistan ne préoccupe pas encore Roy Makaay. « On parle de deux matchs, pas de dix », rappelle l’ancien attaquant international néerlandais dans une analyse pour ESPN. 

Auteur de six buts en 43 sélections avec les Pays-Bas, Makaay livre un conseil à l’attaquant en difficulté : « Il ne doit rien changer à son jeu. On parle de deux matchs, pas de dix, sans trouver le chemin des filets. »

Makaay estime qu’il est normal que l’attaquant subisse davantage de pression en sélection qu’en club : « La pression est bien sûr différente. La Coupe du monde approche et il doit garder Memphis sur le banc. Du coup, tous les regards sont naturellement braqués sur lui. »

À l’approche du match de groupe contre le Japon, Makaay s’interroge : le sélectionneur Ronald Koeman va-t-il encore modifier son attaque ? « La question est maintenant : le laisse-t-on en pointe ou place-t-on à ses côtés un solide point d’appui comme Brian Brobbey ? Cela pourrait compléter le jeu de Malen. »

L’ancien buteur du Bayern Munich accorde aussi un rôle clé à un membre du staff technique des Oranje, Ruud van Nistelrooij : « Grâce à son expérience, notamment comme ancien attaquant de haut niveau, il peut vraiment l’aider », souligne Makaay, rappelant que l’adjoint de Koeman a évolué au plus haut niveau pendant des années.

Coupe du monde
Pays-Bas crest
Pays-Bas
PAB
Japon crest
Japon
JAP

Pour conclure, Makaay rappelle un précédent récent : « En 2018, la France a été sacrée championne du monde avec Olivier Giroud en attaque, et il n’a pas marqué le moindre but pendant tout le tournoi. »

Malen devrait être aligné d’entrée dimanche face au Japon, tandis que Memphis Depay, dont la prestation contre la sélection B ouzbèke (défaite 1-2 lundi) n’a pas convaincu, reste néanmoins une option. 

Publicité