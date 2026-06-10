Malek Al-Khaloud s’est excusé, mais cela n’a pas suffi à calmer la colère des supporters d’Al-Nasr, qui l’accusent d’avoir fait appel à des « supporters de location »

L’Américain Ben Harborg, propriétaire du club Al-Khuloud, a provoqué l’ire des supporters d’Al-Nassr en tenant des propos choquants à leur égard, avant de revenir sur ses déclarations en présentant ses excuses.

Dans une vidéo publiée il y a deux jours, il a déclaré : « Historiquement, en Arabie saoudite, il y a souvent des gens qui se qualifient d’Ultras, mais ce sont des groupes de supporters organisés qui sont payés par différentes équipes pour les encourager, et ils ont des tambours, des haut-parleurs et des tenues spécifiques. »

Il a ajouté : « Toutes les équipes fonctionnent ainsi. Al-Nassr possède sans doute ce genre de supporters, et la plupart des clubs, comme Al-Ittifaq ou Al-Shabab, font de même. »

Il a conclu : « Je les appelle des supporters à louer. À Buraidah, il y a un groupe de fans qui sont engagés par différentes équipes : un jour ils soutiennent Al-Shabab, le lendemain Al-Hazm. C’est l’une des réalités que nous avons constatées en Arabie saoudite et qui n’existe pas en Europe. »

Ces propos ont suscité l’ire des supporters de l’Al-Nassr, qui y ont vu une insulte et ont immédiatement déversé leur colère sur les réseaux sociaux.

Quelques heures plus tard, il a publié un tweet sur son compte officiel pour présenter des excuses, expliquant qu’il n’était pas pleinement informé au moment de l’enregistrement, réalisé huit mois auparavant.

Il a également partagé un ancien tweet où il félicitait Al-Khuloud pour le titre de champion d’Arabie saoudite remporté par Al-Nasr, ajoutant : « Chers supporters du grand club Al-Nasr, j’admets avoir commis une erreur et tenu des propos inexacts à votre sujet. »

Il a ajouté : « L’interview a été réalisée il y a plus de huit mois et vient tout juste d’être publiée, avant que je ne sois mieux informé de la réalité de notre championnat. »

Il a ajouté : « Je combats le phénomène des groupes de supporters payés, mais les nombreux et influents fans d’Al-Nasr n’en ont évidemment pas besoin. »

Il a conclu : « J’aime le club Al-Nasr et j’aime ses supporters à travers le monde, et j’espère que vous accepterez mes excuses. »