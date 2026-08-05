Paolo Maldini, interrogé par les confrères de Repubblica, a revécu les émotions ressenties lors des funérailles de Franco Baresi : « J’étais là pour Franco, nous étions tous là pour lui. Si c’est vrai que j’ai été ému ? C’est vrai, mais on parle de Baresi, hein. Je pensais à lui, nous avons partagé tellement de choses ensemble. Des matches, des victoires, des moments. J’ai ressenti des émotions fortes.

Je l’aimais beaucoup, de nombreux beaux souvenirs me lient à lui. Nous nous connaissions depuis de nombreuses années. La présence de nombreux anciens coéquipiers de Franco ? C’était comme retrouver de vieux amis. Nous ne nous sommes jamais perdus de vue, mais être tous ensemble est toujours une émotion particulière. Dans cette circonstance, nous étions comme alignés pour notre capitaine. »