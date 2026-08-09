Maldini : Guardiola était prêt à entraîner l'Italie pour un salaire inférieur à celui de Gattuso

Paolo Maldini a révélé de nouveaux détails concernant son départ de la Fédération italienne de football et le projet ambitieux qu'il avait tenté de lancer durant son court passage au poste de directeur sportif, affirmant que Pep Guardiola avait été très proche de prendre en main la Squadra Azzurra.

Maldini a expliqué, dans un entretien accordé au quotidien italien « Corriere della Sera », que l'un de ses principaux objectifs était de trouver un entraîneur capable de mener une transformation profonde du football italien, et que le choix s'était porté sur Pep Guardiola.

Maldini a indiqué que les échanges avec l'entraîneur de Manchester City avaient largement dépassé le simple contact initial, précisant : « Avec Guardiola, nous avons étudié les listes de joueurs, à partir de l'équipe des moins de 17 ans et au-delà », révélant que l'entraîneur « avait même commencé à écrire les compositions ».

Les négociations entre les deux parties ont même abordé les aspects financiers, Maldini affirmant que Guardiola s'était montré très disposé à assumer cette mission : « Guardiola nous a dit : donnez-moi un euro de moins que ce que percevait le dernier entraîneur et je suis prêt. »

Maldini a insisté sur le fait que Guardiola « n'a pas refusé à cause de l'argent », précisant que sa décision était liée à la fatigue accumulée après des années de travail en Angleterre, ainsi qu'à l'opération chirurgicale au dos qu'il avait subie : « Il était épuisé après dix années harassantes en Premier League. »

Le projet de Maldini allait au-delà du simple choix d'un nouvel entraîneur pour la sélection, son objectif étant de pousser le football italien vers une véritable reconstruction. Mais les désaccords avec le président de la Fédération, Malagò, ont finalement rendu la réalisation du projet impossible.

Maldini a pris la décision de quitter son poste après avoir estimé qu'il n'était plus en mesure d'exercer ses fonctions avec l'indépendance convenue : « Nous avons présenté notre démission car les conditions de confiance nécessaires n'existaient plus. »

Maldini, ancien joueur de la sélection italienne, a défendu sa position durant le conflit, affirmant : « Si défendre mon travail et assumer mes responsabilités signifie que je suis intransigeant, alors je suis intransigeant. »

La polémique Pirlo

Après que Guardiola fut écarté des plans, Maldini a désigné l'identité de l'entraîneur qu'il jugeait le plus apte à prendre en main la sélection italienne : Andrea Pirlo.

Maldini a estimé que l'ancien milieu de terrain possédait les qualités nécessaires pour devenir le nouvel entraîneur de l'Italie, et qu'il était l'entraîneur idéal à ses yeux, malgré les doutes qui entouraient son expérience sur le banc.

Maldini a répondu à l'argument relatif au manque d'expérience de Pirlo en tant qu'entraîneur, citant les deux derniers sélectionneurs sacrés champions du monde : « Quel palmarès d'entraîneur possédaient les deux derniers sélectionneurs sacrés champions du monde, Scaloni et De la Fuente ? »

Sur le plan technique, Maldini a estimé que Pirlo était très bien préparé pour relever ce défi, le décrivant comme « extrêmement prêt ».

La polémique liée aux relations de Pirlo avec une société de paris n'a pas non plus convaincu Maldini, l'ancien défenseur considérant que cet épisode avait été utilisé pour empêcher sa nomination : « Ce n'était qu'un prétexte. »

Maldini a expliqué, selon son récit, qu'« il n'y avait aucun obstacle juridique », et que Pirlo était de surcroît prêt à mettre fin à son lien avec la société pour dissiper tout doute, ajoutant : « Il était prêt à rompre sa relation avec la société russe. »

Malagò a finalement écarté l'option Pirlo, une décision qui a également éloigné d'autres noms qui étaient sur la table, comme De Rossi et Grosso.

Maldini a en revanche affirmé que Thiago Motta ne faisait pas partie de ses plans dès le départ : « Il n'a jamais figuré parmi nos options. »