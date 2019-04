Maldini défend Gattuso : "C'est l'entraîneur idéal pour le Milan"

Paolo Maldini a estimé que Gennaro Gattuso était le bon entraîneur pour l'AC Milan.

Milan sera avec Gennaro Gattuso à sa barre. Paolo Maldini, directeur stratégique du développement du domaine sporti, a affiché son soutien envers son ancien partenaire dans un entretien accordé à DAZN .

"Nous sommes heureux avec Rino et il n'a jamais été discuté. On n'a jamais eu l'idée de le changer, nous sommes convaincus qu'il est le bon entraîneur. Du côté du club, il existe une relation très directe avec lui, comme avec les joueurs. Rino sait tout, il sait ce que nous pensons de lui et de son travail. Nous n'avons jamais pensé à le changer, il peut aussi donner un coup de main aux plus jeunes puisqu'il connaît bien cet environnement."

"Il a toujours un contrat de deux ans. On ne lui a pas demandé de se qualifier en au début de l'année, mais maintenant que nous sommes ici ... Leonardo et moi nous nous disons souvent: comme il serait bien de revenir gagner avec Rino sur le banc. Il y a une certaine franchise à dire des choses, nous parlons directement. C'est bien mieux que de parler derrière notre dos."

Mercredi, le renvoi de l'UEFA sur le fair-play financier est arrivé, mais Maldini dilue l'histoire et est optimiste.

"L'année dernière, nous avons également dû être exclus des coupes d'Europe, puis le TAS est intervenu. Nous sommes prêts à tout, nous avons beaucoup d'armes. En tant que club, nous voulons que ce ne soit pas une confrontation dure et sans dialogue, le FPF a annulé les dettes du football européen. L'UEFA a compris que Milan est une société saine, composée de personnes compétentes et voulant revenir au sommet", a-t-il commenté.