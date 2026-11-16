Malagò accorde la note maximale à Mancini : « Si on nous avait dit que ça se passerait ainsi lors du tirage au sort du groupe… »

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Les dirigeants de la FIGC saluent le travail de Roberto Mancini au début de sa deuxième expérience comme sélectionneur de l’Italie : 10 points dans un groupe avec la France, la Belgique et la Turquie étaient, franchement, difficiles à pronostiquer.

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« Le bilan est très, très satisfaisant, bon même. Si on nous avait dit, en voyant le groupe, que ça se passerait ainsi… »

Ce sont les mots de Giovanni Malagò, commissaire extraordinaire de la FIGC et de nouveau candidat à la présidence après l’affaire liée à l’absence de licence. Il commente ainsi la fin de la phase de groupes de la Ligue des nations, qui a vu l’Italie terminer troisième de son groupe après sa défaite en Belgique, manquer la qualification pour les quarts de finale, mais éviter la relégation et, surtout, les barrages contre les sélections de Ligue B.

« La Turquie est une équipe qui a disputé la Coupe du monde et qui a de belles perspectives. Les deux autres étaient la France, considérée comme la plus forte, et la Belgique, qui a figuré pendant des années sur le podium du classement FIFA et a été la seule à marquer contre l’Espagne à la Coupe du monde. Nous semblions être des victimes désignées, mais nous restons en Ligue A de la Ligue des nations : il y a beaucoup à faire, mais le parcours a bien commencé. »

L’Italie a achevé son parcours dans le groupe avec la France, la Belgique et la Turquie en perdant ses deux matches contre la Belgique, le premier et le dernier, et en remportant ses deux rencontres face aux Turcs. Elle est en revanche restée invaincue contre les Français, pourtant davantage favoris : elle les a tenus en échec 1-1 à Paris avant de les battre 3-1 à Milan.

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À ceux qui estiment que l’équilibre et la solidité défensive ont désormais disparu, Malagò répond : « Tout dépend de ce que l’on entend par là. Rien n’est plus vrai, et j’en ai eu la confirmation, que le fait que nous sommes soixante millions de sélectionneurs. Chacun donne son avis et chacun se sent, parfois de façon amusante, autorisé à exprimer une opinion. »

Malagò conclut ainsi son intervention devant les médias présents à la remise de la Panchina d’Oro à Coverciano : « Beaucoup parlent du football à l’italienne, de l’importance de savoir défendre. Nous avons une école qui a marqué l’histoire du football, avec un jeu de contre-attaque sain. Mais en réalité, tout cela est dépassé, le football international est allé plus loin : peut-être que l’équilibre, c’est précisément de ne pas rester attaché aux vieux schémas du passé, qui, de mon point de vue, ne mènent pas loin. Quand on sait que les autres sont, sur le papier, meilleurs, il faut inventer quelque chose de plus sur le plan tactique. Nous n’avons de leçons à recevoir de personne. »