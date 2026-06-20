Málaga remporte le match décisif et fait son retour en LaLiga après huit ans d’absence

Le Málaga CF retrouve LaLiga huit ans après sa dernière apparition. Vainqueur 2-1 sur l’ensemble des deux manches de la finale des barrages, le club andalou a dominé l’UD Almería, condamné à rester en deuxième division.

Après plusieurs saisons dans le haut de tableau et même une participation à la Ligue des champions, le club andalou a connu un déclin brutal en 2018 : dernier de Liga, il est relégué en deuxième division.

Les années suivantes sont marquées par des turbulences sportives et administratives : le club est même relégué en troisième division en 2023, avant de remonter immédiatement. Cette saison, Málaga termine quatrième de la Segunda División.

Récompensé par une place en barrages, le club andalou a d’abord éliminé Las Palmas en demi-finale (2-1 sur l’ensemble des deux matchs), avant de dominer Almería, troisième de la phase régulière.

Le match aller s’était terminé sur un 0-0, laissant Almería, samedi, en position favorable pour conclure à domicile.

Chupete a ouvert le score en glissant le ballon dans le coin opposé (0-1) et David Larrubia a doublé la mise d’une frappe dans la lucarne. Almería n’a pu faire mieux que réduire le score par Léo Baptistão, auteur d’une tête à bout portant (1-2).

Les deux formations ont d’ailleurs terminé la rencontre à dix. Thalys (Almería) a reçu un carton rouge direct dans le temps additionnel, tandis qu’Aarón Ochoa a écopé de son deuxième avertissement.