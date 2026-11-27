Comment regarder Malaga - Athletic Bilbao avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

LaLiga - Journée 14 28 nov. 2026 - 10:15 Estadio La Rosaleda

Malaga reçoit l’Athletic Bilbao à l’Estadio La Rosaleda pour un match de Liga entre la lanterne rouge et une équipe de la première moitié du classement.

L’équipe de Juan Funes occupe la 20e place et a perdu trois de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Son dernier revers est une défaite 1-0 contre Osasuna, le 22 novembre.

Malaga peine à convertir ses efforts en points. Avant la rencontre contre Osasuna, le club s’est incliné 1-2 face au Racing Santander et 2-1 contre le Real Betis. Il n’a remporté aucun match de championnat durant cette série.

Dirigé par Edin Terzic, l’Athletic arrive à la huitième place. Sa défaite 1-0 contre l’Espanyol, le 20 novembre, a mis fin à une série de trois victoires consécutives, dont un succès 4-0 face à Getafe.

L’équipe de Terzic a inscrit six buts contre l’AE Prat en Coupe du Roi et battu la Real Sociedad 2-1 en championnat. Sa forme loin du Pays basque sera mise à l’épreuve sur un terrain où Malaga a cruellement besoin d’un résultat.

Voici comment suivre la rencontre, avec les informations de diffusion ci-dessous.

Les chaînes TV et les options de streaming pour Malaga - Athletic Bilbao sont indiquées ci-dessous. Utilisez le lien pour regarder le match en direct.

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