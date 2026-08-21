« J’attends désormais que le Bayern, dans l’idéal même avec un expert ou une experte en neurologie, fournisse directement des informations supplémentaires sur l’état de santé de son joueur », a écrit Effenberg dans sa chronique pour t-online. « Ils doivent immédiatement faire preuve de plus de transparence afin que toutes les questions encore en suspens trouvent une réponse. C’est élémentaire. »

Musiala s’est récemment effondré sur le terrain lors des deux matches amicaux contre le RB Leipzig et le 1. FC Heidenheim. Ensuite, le joueur de 23 ans a écrit dans un communiqué sur Instagram qu’on lui avait diagnostiqué des « absences temporaires de courte durée, mais bien traitables », qui « sont dues à un dysfonctionnement neurologique ».

Depuis, un débat public a lieu sur les conséquences à court et à long terme que cette maladie aura sur la suite de sa carrière. « Ne pas aborder ces éléments maintenant serait une grosse erreur du Bayern », estime Effenberg. « Ils se rendraient ainsi un très mauvais service à eux-mêmes, mais surtout bien sûr à Musiala. Car à chaque occasion, ce seraient à nouveau exactement ces questions qui reviendraient, et elles provoqueraient une agitation apportée de l’extérieur au sein du club. Ils ne doivent pas laisser cela arriver. »

Jamal Musiala doit désormais surmonter « deux défis à la fois »

Selon Effenberg, après la publication de Musiala sur Instagram, il reste en effet « encore quelques questions ouvertes sur lesquelles il est interdit de spéculer : quel temps de jeu aura Musiala ? Comment exactement seront traitées ces absences, cette forme de crises épileptiques, qui peuvent lui arriver ? »

La neurologue Dr Regina Becker apporte quelques éléments de réponse à ces questions dans un entretien accordé à SPOX. Elle dit ne « pas s’inquiéter pour la suite de sa carrière avec cette forme d’épilepsie ». Les médicaments disponibles sont « prometteurs », a souligné le Dr Becker : « La plupart des patients deviennent totalement exempts de crises grâce à cela. » Mais il est possible qu’une « thérapie à vie » attende Musiala.

Selon Effenberg, Musiala doit désormais surmonter « deux défis à la fois ». Il ne doit pas seulement faire face à la maladie en elle-même, mais aussi à la « charge mentale qui l’accompagne » en raison de « l’observation permanente d’un public de plusieurs millions de personnes, qui regardera désormais de très près et retiendra son souffle à chaque fois », lorsqu’il sera sur le terrain.

Selon des informations concordantes, ce ne sera pas le cas lors de la Supercoupe samedi contre le Borussia Dortmund. Mais Musiala devrait être de nouveau disponible pour le début de la Bundesliga vendredi prochain contre le VfB Stuttgart.