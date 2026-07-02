Makkelie se voit confier une mission délicate pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde

Danny Makkelie participera samedi à la rencontre des huitièmes de finale de la Coupe du monde entre le Canada et le Maroc. L’arbitre néerlandais a en effet été désigné par la FIFA comme quatrième arbitre à Houston.

L’Anglais Michael Oliver dirigera la rencontre en tant qu’arbitre central, assisté de Stuart Burt et James Mainwaring. Makkelie épaulera ce trio depuis la ligne de touche du NRG Stadium, tandis que Hessel Steegstra officiera comme arbitre assistant de réserve.

Makkelie a déjà dirigé trois rencontres de cette Coupe du monde : États-Unis - Paraguay (4-1), Maroc - Haïti (4-2) et France - Suède (3-0). C’est donc la première fois qu’il endosse un autre rôle dans ce tournoi.

Cet arbitre de haut niveau néerlandais a dirigé deux rencontres lors de la Coupe du monde 2022, ainsi que deux matchs lors de l’Euro 2024. Lors de l’Euro 2021 reporté, il avait officié en huitièmes de finale puis en demi-finale.

Le Canada et le Maroc s’affronteront samedi à 19 h (heure néerlandaise) pour une place en quarts de finale. Le vainqueur défiera au tour suivant le Paraguay, qui a éliminé l’Allemagne, ou la grande favorite, la France.

Le Maroc, qui avait éliminé les Pays-Bas au tour précédent après un égalisation tardive et une séance de tirs au but maîtrisée, affronte donc le Canada, vainqueur 1-0 de l’Afrique du Sud.