Makinwa fait sensation : « Lotito m'a fait payer une opération, je n'ai plus jamais revu un seul euro »





Stephen Makinwa, ancien joueur de laLazio, a accordé une longue interview au cours de laquelle il a retracé les différentes étapes italiennes de sa carrière. L’ancien attaquant nigérian, qui vit aujourd’hui à Rome et travaille comme agent, se confie à La Gazzetta dello Sport en revenant sur les moments les plus incroyables et les plus controversés de sa carrière en Serie A. Voici ses propos :









L'ARRIVÉE EN ITALIE ET LES MYSTÈRES DU MERCATO – « J'ai mis un certain temps à comprendre l'Italie : l'entraîneur arrivait au terrain à vélo et je me disais : "Est-il possible qu'il soit si pauvre ?" En Afrique, ceux qui n'ont pas d'argent vont à vélo… Mais nous, les joueurs de l'équipe Berretti, on se sentait forts, même face à l'équipe première : on était des éclairs. Lors d’un essai pour le Milan, j’ai fait un test sur 100 mètres : 10’’3, si je me souviens bien. Et à Côme, du jour au lendemain, j’ai découvert que j’étais devenu un joueur du Genoa, qui venait d’être racheté par mon président Preziosi, mais que je devais rester là-bas. Ça ne se passe jamais bien, ce genre de chose. »





LES SAUTS – « J’ai commencé tout petit, je m’entraînais sur le lit de ma mère ou sur le sable. Mais Oba [Martins, ndlr] en faisait plus que moi : lui était plus rapide, moi plus élégant. »









LOTITO – « Mon apogée à la Lazio ? En théorie, oui : à cause de mes problèmes de genou. J’étais prêté à la Reggina, j’avais besoin d’une intervention pour nettoyer le cartilage et le médecin de la Lazio m’a demandé : « Mais qui va payer ? ». J'étais abasourdi. Il a ensuite appelé Lotito au téléphone et, quand il a raccroché, il m'a dit : « Tu avances les frais, puis le président te remboursera ». Je n'ai jamais revu un seul euro. Disons que le club aurait pu mieux me protéger, y compris en tant que personne. Lors des présentations de l’équipe, je n’entendais que des sifflets : c’était dur. Plus que lorsque, à Conegliano, j’entendais le bruit des verrous des voitures si je marchais à côté d’elles, ou que lorsque Aronica m’a traité de « fils de p..e » après un tacle. Puis, avec mes coéquipiers de la Reggina, nous nous sommes réconciliés. Mais aujourd’hui encore, j’ai du mal à aller à l’Olimpico.