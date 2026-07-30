Le cercle de la controverse s'élargit autour du projet du président de la Fédération internationale de football (FIFA) Gianni Infantino, relatif à la vente d'une part des droits commerciaux de la Coupe du monde et de l'avenir des compétitions de la FIFA à des investisseurs du secteur privé, le nombre de fédérations nationales ayant annoncé leur opposition au projet ayant augmenté.

Le journal espagnol « AS » a publié, via ses comptes officiels, une image illustrant la carte des positions des confédérations continentales, à l'heure actuelle.

Le journal a indiqué que l'UEFA (Europe), la CONCACAF (Amérique du Nord et centrale) et la Confédération asiatique ont annoncé leur rejet du projet, tandis qu'aucune position officielle n'a encore été émise par les fédérations d'Afrique (CAF), d'Amérique du Sud (CONMEBOL) et d'Océanie (OFC), portant ainsi le total des pays opposés à 136, contre 75 pays n'ayant pas encore annoncé leur position.

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Cela intervient après que les 55 fédérations européennes ont annoncé le boycott de toutes les compétitions de la FIFA si le projet allait de l'avant, estimant que « la Coupe du monde n'est pas à vendre » et que transformer le tournoi en un actif d'investissement représente un dépassement grave de la nature du jeu et de sa gestion.

Les fédérations d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes (CONCACAF) ainsi que la Confédération asiatique ont également rejoint les opposants au projet, ce qui a élargi le cercle de la crise au sein du football mondial, selon « AS ».

La proposition prévoit la création d'une nouvelle entité pour gérer les droits commerciaux des compétitions de la FIFA, avec la vente d'une part pouvant atteindre 20 % à des investisseurs extérieurs, ce qui a suscité de vives critiques en raison de l'absence de concertation avec les confédérations continentales et les fédérations nationales, dans un contexte de craintes quant à l'influence des investisseurs sur l'avenir des grandes compétitions.



