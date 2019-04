Major League Soccer - Thierry Henry de retour chez les New York Red Bulls ? La franchise dément

Sky Sports annonçait récemment que Thierry Henry pourrait rebondir chez les New York Red Bulls, mais le club a démenti cette information.

Le rebond attendra ! Licencié par l’AS au mois de janvier après une première partie de saison catastrophique, Thierry Henry ne devrait pas retrouver un banc de suite. Dans tous les cas, ce ne sera vraisemblablement pas chez les , où Sky Sports l’annonçait récemment.

Selon nos confrères britanniques, le champion du monde 1998 se trouvait en négociations avancées avec la franchise de la Major League Soccer. Un rendez-vous aurait même été prévu à Londres entre le directeur général de NY, Oliver Mintzlaff, et Henry. Mis au courant de ces rumeurs, le club new-yorkais est finalement sorti du silence.

"Les récentes informations qui parlent d’un éventuel retour de Thierry Henry chez les New York Red Bulls sont fausses", a simplement déclaré Denis Hamlett, directeur sportif de la franchise, dans un communiqué publié sur le site de la .

Il faut dire que les Red Bulls ont d’ores et déjà un coach, Chris Armas, mais on peut légitimement penser que celui-ci ne devrait pas faire long feu. Malgré les efforts de l’ancien joueur de Chicago Fire, son équipe occupe actuellement l’avant-dernière place de la Conférence Est en MLS, et les playoffs semblent désormais hors de portée.

Le club couvre-t-il ses arrières tout en négociant avec Henry ? Il s’agit d’une possibilité qu’il ne faut pas non plus écarter. Dans tous les cas, s’il espère rebondir rapidement, Henry devra revoir ses méthodes de management car, sur le Rocher, sa gestion délicate du vestiaire lui avait coûté sa place.