Fort de son expérience chinoise, José Antonio Camacho a adressé une mise en garde au ton très ferme à Kylian Mbappé et au Real Madrid, après l'éclatement de la polémique née du commentaire ironique de la star française à l'égard de l'ancien dirigeant chinois Mao Zedong : « Là-bas, c'est impossible ».

L'entraîneur espagnol chevronné, qui a dirigé la sélection chinoise entre 2011 et 2013, a dévoilé les coulisses de ses relations avec les autorités chinoises lors de son passage dans la célèbre émission « El Partidazo de COPE » sur la radio COPE, analysant la polémique grandissante entre Pékin, la star du Real Madrid et le championnat espagnol.

Camacho, originaire de Murcie et qui a déjà dirigé le Real Madrid et la sélection espagnole, a expliqué que, bien qu'il n'ait jamais reçu de liste officielle des sujets interdits, il tenait des réunions régulières avec de hauts responsables, au premier rang desquels le ministre chinois des Sports, afin de lui exposer clairement la philosophie de l'État.

Camacho a déclaré, dans des propos saisissants : « On vous répète sans cesse que vous devez vous adapter à leurs règles, à leur manière de travailler et à tout ce qu'ils font. Ils croient être les maîtres du monde en toutes choses, et ce n'est pas facile. »

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Il a ajouté : « Logiquement, je leur disais souvent oui, que j'essayais de m'adapter, mais ils devaient eux aussi comprendre que la sélection chinoise ne joue pas contre d'autres joueurs chinois, mais contre d'autres sélections. C'est donc à eux de s'adapter un peu. Ils ne comprennent pas tout à fait ces choses-là. »

Le conseil des avocats et la rupture des relations

Camacho ne s'est pas contenté de l'analyse : il a donné un conseil concret et direct au Real Madrid et à Mbappé pour gérer la crise, les invitant à faire immédiatement appel à des avocats compétents, tout en affirmant que la partie chinoise n'hésite pas à monter d'un cran.

Il a poursuivi : « Ils rompent les relations immédiatement, et vous devrez traiter avec la FIFA, l'UEFA ou toute autre instance concernée. Quand j'étais entraîneur là-bas, ils ont investi massivement dans le football, ils voulaient que les choses aillent très vite. Et quand ils se lassent, ils abandonnent tout. »

Les propos de Camacho interviennent alors que la polémique se poursuit, après que Mbappé a provoqué la colère de Pékin en qualifiant Mao Zedong de « dictateur » dans un commentaire sur une publication ironique, ce qui a poussé la star française à présenter des excuses officielles : « Mon commentaire était regrettable, et je comprends désormais qu'il a pu blesser beaucoup de personnes », a-t-il déclaré, dans une tentative de circonscrire une crise qui menace les énormes intérêts commerciaux de la Liga et du Real Madrid sur le marché asiatique.