Il a dit « beaucoup » de choses à ses joueurs dans le vestiaire après le coup de sifflet final, a déclaré Klopp sur ARD, avant de revenir sur son amère première à domicile dimanche soir à Augsbourg : « Cela fait partie du processus. La composition, les nombreux changements, tout cela relève à 100 % de ma responsabilité. Que nous ne démolissions pas complètement des Grecs regroupés très bas, c’était clair. Ne pas gagner largement aujourd’hui, voire ne pas gagner du tout, j’aurais pu l’accepter. Mais nous n’avons pas le droit de perdre ce match. Et pourtant, nous l’avons fait. »

Par rapport au 1-1 aux Pays-Bas jeudi, Klopp a procédé à cinq changements dans son onze de départ. Alexander Nübel, Yann Aurel Bisseck et le débutant Bambase Conte ont notamment commencé à la place de Marc-André ter Stegen, Nico Schlotterbeck et Nadiem Amiri.

« Nous sommes ensemble depuis une semaine, nous affrontons un adversaire défensif, nous sommes un groupe nouvellement assemblé - alors il faut avoir des automatismes », a d’un côté défendu Klopp à propos de son équipe, tout en critiquant dans le même temps le fait que ses consignes aient trop rarement été appliquées avec constance sur le terrain.

Comme motif d’espoir, le nouveau sélectionneur de la DFB a mis en avant les 15 premières minutes de la seconde période, qui ont été son « point positif marquant ». « Là, nous savions ce que faisait l’adversaire, nous avions préparé l’équipe en conséquence et les automatismes étaient là », a salué Klopp. « Mais après cela, nous ne l’avons plus fait. Je ne sais pas encore pourquoi. »

Équipe d’Allemagne : qu’est-ce qui donne malgré tout de l’espoir à Jürgen Klopp après ce faux départ ?

Malgré ce début manqué avec un match nul et une défaite lors de ses deux premiers matches sur le banc de l’équipe nationale allemande, Klopp continue néanmoins de regarder l’avenir avec beaucoup de confiance : « Je préfère un mauvais départ à une mauvaise fin. Tout finira par s’assembler, parce que cela arrive toujours quand on fait les bonnes choses. Et nous faisons les bonnes choses. »

Le gardien Nübel a toutefois regretté que ses coéquipiers de champ ne se soient créé qu’« une ou deux occasions ». « Aujourd’hui, nous n’avons même pas réussi à frapper dans la surface. Nous avons beaucoup la possession dans des zones où nous n’en avons pas besoin. Les Grecs contre-attaquent alors deux ou trois fois et se créent deux occasions. Le tir dévié finit ensuite au fond. Nous tirons trop peu au but et cela devient compliqué quand l’adversaire défend aussi bas », a expliqué le gardien de Besiktas, qui disputait sa quatrième sélection.

Getty Images

« Ce n’était pas une bonne prestation de notre part », a aussi dressé un constat amer le capitaine Joshua Kimmich. L’équipe a eu « du mal face à un bloc bas. Dans l’ensemble, c’était trop statique, pas assez créatif », a analysé le milieu du Bayern Munich, qui a dû assister à la 74e minute au but de la victoire, célébré avec ferveur, inscrit par Dimitrios Kourbelis pour la Grèce. « Nous avons eu trop peu de mouvement, nous avons manqué d’idées. Pour moi, un 0-0 aurait été juste - le perdre ensuite est vraiment très malheureux », a résumé Kimmich.

Le joueur de 31 ans ne fait plus partie du deuxième groupe convoqué par Klopp, qui disputera les deux autres matches de Ligue des nations de cette période de mise à disposition. Jeudi, l’Allemagne pourra se racheter à Munich contre la Serbie, avant le match retour en Grèce dimanche prochain. Champion d’Europe en 2004, la Grèce est en tête du classement du groupe 2 de la Ligue A de la Ligue des nations avec six points en deux matches, tandis que la sélection allemande est troisième avec un point.