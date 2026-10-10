« Mais sur le deuxième but, je suis impuissant » : Manuel Neuer réagit à son énorme bourde lors du nul du Bayern à Augsbourg

« C’était une erreur stupide de ma part, je devais me mettre le ballon sur la gauche, parce que sur la droite, j’ai été pressé par deux joueurs. J’aurais simplement dû prendre une autre décision », a déclaré le gardien de 40 ans du Bayern Munich après le 2-2 (0-1) sur la pelouse du FC Augsbourg.

Avec sa perte de balle ahurissante, Neuer a permis au FCA d’inscrire, par l’intermédiaire de Robin Fellhauer après seulement 8,4 secondes, le but le plus rapide de l’histoire de la Bundesliga. « J’ai d’abord dû me recentrer, respirer profondément et j’avais bien sûr encore l’espoir que nous puissions renverser le match. Je pense que nous avons eu les occasions, mais nous les avons malheureusement laissées passer », a déclaré Neuer.

Comment Manuel Neuer explique-t-il le deuxième but encaissé à Augsbourg ?

La vérité, c’est aussi que Neuer n’a pas non plus été irréprochable sur le 1-2 inscrit par Rodrigo Ribeiro (64e), même s’il a déclaré sur Sky : « Sur le deuxième but encaissé, je suis impuissant. »

Sur une frappe de Calvin Brackelmann, le gardien bavarois a repoussé le ballon sur le côté, et Ribeiro a suivi. « C’était une frappe puissante, un ballon compliqué que je ne peux pas capter. Je le détourne vers l’extérieur et ensuite nous nous retrouvons à nouveau menés et il n’a plus qu’à le pousser au fond », a commenté Neuer à ce sujet.

L’entraîneur Vincent Kompany ne lui a adressé aucun reproche. « On ne peut pas changer ça ni l’embellir. Avec un gardien de 20 ans, en tant qu’entraîneur, tu aurais maintenant un peu de travail. Mais Manu sait comment il doit gérer ça. C’est dommage, mais en tant qu’équipe, nous restons toujours unis », a déclaré Kompany.