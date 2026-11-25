Partager Suivez GOAL sur Google

Mikel Arteta n'en revenait pas : malgré 30 tirs, Arsenal a dû se contenter d'un nul 1-1 contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions, à l'Emirates Stadium. Dominateurs face au leader de la Bundesliga, les Gunners ont touché les montants à trois reprises et gâché une occasion en fin de match. Leur entraîneur cherche des réponses avant un choc majeur ce week-end.

Publicité

Arsenal regrette ses occasions manquées face à Dortmund

Arteta a jugé « incroyable » l'incapacité d'Arsenal à venir à bout de Dortmund après le frustrant nul 1-1 en Ligue des champions à l'Emirates Stadium. Les hôtes ont décoché 30 tirs au cours de la rencontre, mais n'en ont cadré que quatre.

Viktor Gyokeres a ouvert le score pour Arsenal dès la dixième minute, plaçant l'équipe d'Arteta aux commandes. Maximilian Beier a toutefois égalisé pour les visiteurs en seconde période, privant Arsenal des trois points. C'était le deuxième match consécutif qu'Arsenal ne parvenait pas à préserver son avantage, après son nul 2-2 à Newcastle .

Arteta stupéfait par l'« incroyable » inefficacité d'Arsenal

Après l'égalisation de Beier, Arsenal est passé tout près de reprendre l'avantage, trouvant le poteau à trois reprises. Gyökeres a lui aussi gâché une occasion en or à un quart d'heure de la fin, en plaçant sa tête à côté à environ 5,5 mètres du but. Après la rencontre, Arteta a reconnu avoir du mal à comprendre comment son équipe n'avait pas marqué de nouveau malgré son écrasante domination.

« Il y a une part de chance, et une part liée à notre capacité à mieux conclure nos actions », a déclaré Arteta. « Il ne fait aucun doute que nous avons été supérieurs, dominateurs et dangereux. C'était formidable à voir, mais c'était incroyable que, parfois, le ballon ne finisse pas au fond des filets. »

Publicité Publicité

Une prestation dominante face au leader de la Bundesliga

Malgré la frustration d'avoir perdu des points, Arteta a été véritablement encouragé par la maîtrise affichée par son équipe face à Dortmund, actuellement en tête de la Bundesliga.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

« C'était une brillante prestation », a ajouté l'entraîneur d'Arsenal. « La façon dont nous avons joué, compte tenu de l'adversaire, me donne de quoi être très, très satisfait, car on peut difficilement demander beaucoup plus à l'équipe. »

« Évidemment, on a le sentiment qu'avec une telle prestation et autant d'occasions, nous aurions dû être bien mieux récompensés. Je ne sais pas si c'est une question de mentalité. Comme je l'ai dit, il y a eu une part de chance, parce que comment diable certains de ces tirs ne sont-ils pas rentrés ? »

Publicité

Manchester City attend Arsenal en Premier League

Arsenal n'a guère le temps de s'attarder sur sa frustration européenne : le championnat reprend ce week-end. L'équipe d'Arteta affrontera Manchester City dimanche en Premier League.

Après avoir laissé échapper la victoire contre Newcastle puis Dortmund lors de deux matches consécutifs, Arsenal sait qu'il doit rapidement gagner en efficacité. Transformer sa nette supériorité en buts sera essentiel face à l'équipe d'Enzo Maresca.