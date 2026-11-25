Arsenal regrette ses occasions manquées face à Dortmund
Arteta a jugé « incroyable » l'incapacité d'Arsenal à venir à bout de Dortmund après le frustrant nul 1-1 en Ligue des champions à l'Emirates Stadium. Les hôtes ont décoché 30 tirs au cours de la rencontre, mais n'en ont cadré que quatre.
Viktor Gyokeres a ouvert le score pour Arsenal dès la dixième minute, plaçant l'équipe d'Arteta aux commandes. Maximilian Beier a toutefois égalisé pour les visiteurs en seconde période, privant Arsenal des trois points. C'était le deuxième match consécutif qu'Arsenal ne parvenait pas à préserver son avantage, après son nul 2-2 à Newcastle.
Arteta stupéfait par l'« incroyable » inefficacité d'Arsenal
Après l'égalisation de Beier, Arsenal est passé tout près de reprendre l'avantage, trouvant le poteau à trois reprises. Gyökeres a lui aussi gâché une occasion en or à un quart d'heure de la fin, en plaçant sa tête à côté à environ 5,5 mètres du but. Après la rencontre, Arteta a reconnu avoir du mal à comprendre comment son équipe n'avait pas marqué de nouveau malgré son écrasante domination.
« Il y a une part de chance, et une part liée à notre capacité à mieux conclure nos actions », a déclaré Arteta. « Il ne fait aucun doute que nous avons été supérieurs, dominateurs et dangereux. C'était formidable à voir, mais c'était incroyable que, parfois, le ballon ne finisse pas au fond des filets. »
Une prestation dominante face au leader de la Bundesliga
Malgré la frustration d'avoir perdu des points, Arteta a été véritablement encouragé par la maîtrise affichée par son équipe face à Dortmund, actuellement en tête de la Bundesliga.
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« C'était une brillante prestation », a ajouté l'entraîneur d'Arsenal. « La façon dont nous avons joué, compte tenu de l'adversaire, me donne de quoi être très, très satisfait, car on peut difficilement demander beaucoup plus à l'équipe. »
« Évidemment, on a le sentiment qu'avec une telle prestation et autant d'occasions, nous aurions dû être bien mieux récompensés. Je ne sais pas si c'est une question de mentalité. Comme je l'ai dit, il y a eu une part de chance, parce que comment diable certains de ces tirs ne sont-ils pas rentrés ? »
Manchester City attend Arsenal en Premier League
Arsenal n'a guère le temps de s'attarder sur sa frustration européenne : le championnat reprend ce week-end. L'équipe d'Arteta affrontera Manchester City dimanche en Premier League.
Après avoir laissé échapper la victoire contre Newcastle puis Dortmund lors de deux matches consécutifs, Arsenal sait qu'il doit rapidement gagner en efficacité. Transformer sa nette supériorité en buts sera essentiel face à l'équipe d'Enzo Maresca.