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Coéquipiers en sélection anglaise, Curtis Jones et Djed Spence ont eu un désaccord amusant au sujet de la saga culte Grand Theft Auto en se rendant à l’entraînement de l’Inter. Les deux milieux de terrain ont débattu de leurs épisodes préférés de la série, sur fond d’euphorie entourant la sortie de GTA 6.

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Les joueurs de l’Inter débattent de GTA

Jones et Spence ont été filmés en plein désaccord amusant lors d’un entraînement de l’Inter. Les internationaux anglais ont débattu du meilleur jeu de la célèbre saga Grand Theft Auto. Une vidéo de cet échange bon enfant a rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

Elle a mis en lumière la complicité des deux joueurs alors qu’ils se rendaient sur le terrain d’entraînement mercredi. L’Inter a partagé la vidéo dans le cadre d’une tendance plus large qui gagne les clubs de Serie A. Les équipes italiennes créent des contenus en ligne pour célébrer la sortie officielle de GTA 6, jeudi 19 novembre.

« Mais arrête ! »

Le débat a commencé lorsqu’un membre de l’équipe chargée des médias du club a demandé aux joueurs de citer leur épisode préféré de cette saga historique de jeux vidéo. Jones a aussitôt donné ses deux favoris.

« GTA San Andreas, c’est le premier auquel j’ai joué, ou le cinq parce que c’est le plus récent, avant la sortie du six », a expliqué l’ancien milieu de Liverpool face à la caméra.

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Spence, récemment revenu en Italie après avoir été retenu en sélection anglaise, marchait quelques pas derrière son coéquipier. Il a rapidement donné sa propre liste : « San Andreas, le quatre, le cinq, Vice City. »

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Vice City déclenche un débat à l’entraînement

En citant Vice City, jeu culte sorti en 2002, Spence a immédiatement provoqué une vive réaction de son coéquipier. Jones n’en revenait pas de ce choix.

« Quoi ?! Vice City ? Mais arrête ! », lui a lancé Jones. Cet échange amusant a révélé les goûts différents des joueurs de l’Inter en matière de jeux vidéo.

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Retour aux affaires en Serie A

Les joueurs de l’Inter vont maintenant poser leurs manettes et se reconcentrer pleinement sur le championnat. L’équipe prépare son prochain match crucial de Serie A après la trêve internationale de novembre.