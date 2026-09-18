Dans sa chronique pour t-online, Effenberg a évoqué une mesure inhabituelle du technicien de 59 ans, à savoir répartir 44 joueurs en deux groupes pour le quadruple rendez-vous international à venir. « Mais : je comprends parfaitement pourquoi Klopp a réfléchi ainsi. Il sait exactement ce qu’il fait », a expliqué l’ancien joueur de Bundesliga.

Klopp a envoyé un signal positif, a poursuivi Effenberg : « Désormais, plus personne n’a le droit de se plaindre en disant qu’il n’aurait pas sa chance. Tous doivent maintenant prouver qu’ils ont été convoqués en équipe nationale à juste titre – et qu’ils veulent aussi être rappelés. » En outre, contrairement à son prédécesseur Julian Nagelsmann, Klopp a apporté la clarté si nécessaire dans la structure du groupe. « Le temps des expériences de position est définitivement révolu. (…) En regardant les joueurs qui ont été nommés cette fois, c’est clair : personne n’aura à jouer hors de sa position – un coup très simple, mais néanmoins génial, du nouveau sélectionneur. »

Ainsi, Klopp empêcherait la « confusion inévitable et les discussions » « qui avaient encore surgi sous Nagelsmann, aussi bien chez les joueurs que dans l’opinion publique », a écrit Effenberg, avant de préciser : « Ces temps pénibles doivent définitivement appartenir au passé. » En premier lieu, Klopp a mis fin au pénible débat autour du poste de Joshua Kimmich, que Nagelsmann avait de nouveau replacé sur le côté droit de la défense lors de la Coupe du monde. Le capitaine évoluera de nouveau à l’avenir au poste de milieu défensif.

Pourquoi la nomination de Jürgen Klopp constitue-t-elle aussi un risque ?

Néanmoins, l’approche de Klopp comporte aussi un certain risque, a averti Effenberg, en misant pour les matches contre les Pays-Bas et la Grèce ainsi que la Serbie et la Grèce (match retour) sur deux équipes presque complètement différentes : « Imaginons que cela ne fonctionne pas comme espéré – qu’une sélection soit nettement inférieure à l’autre, que les matches soient décevants –, alors des voix s’élèveront de nouveau pour le critiquer. Il devra passer au-dessus de cela. » Cela dit, le joueur de 58 ans est convaincu que la mesure de Klopp est « juste » et qu’il « ne se laissera pas non plus détourner par des voix extérieures ».

Par ailleurs, Effenberg a salué les décisions de Klopp de ne pas convoquer Leon Goretzka et Leroy Sané, actuellement diminués. Selon lui, l’ancien duo du Bayern n’a plus d’avenir au sein du DFB. « Tous les deux ont souvent été des candidats en sursis par le passé – si Klopp les avait encore repris, il se serait contredit lui-même ainsi que sa noble approche », a-t-il écrit. Quoi qu’il en soit, la liste et les déclarations de Klopp ressemblent à une forme de démarcation vis-à-vis de Nagelsmann.

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Que fait Jürgen Klopp différemment de Julian Nagelsmann ?

Klopp avait notamment souligné que, contrairement à Nagelsmann, il se rendait beaucoup dans les stades et sur les terrains d’entraînement afin d’observer les joueurs de près et de rechercher le dialogue direct.

« Enfin », a écrit Effenberg, avant d’ajouter : « Nagelsmann avait l’habitude de compliquer inutilement et de scientifiser les décisions de personnel, les réflexions et les processus les plus simples. Le résultat a été une élimination à l’Euro en quarts de finale, puis maintenant cet échec en seizièmes de finale de la Coupe du monde. »

Selon Effenberg, le fait que Klopp emprunte une voie totalement différente est aussi son « devoir sacré ».