Dès le début de la conférence de presse, le responsable de la presse du Bayern, Dieter Nickles, a surpris les journalistes présents en posant une petite figurine sur la table, près des micros. « Maintenant, nous sommes au complet », a-t-il lancé avec un bref sourire.

Le mystère s’explique : Nickles avait apporté une petite figurine en vinyle de Harry Kane, vêtu du maillot du club le plus titré d’Allemagne, issue de la « collection Funko POP! » du FC Bayern. Habituellement, elle ne se trouve que dans la boutique des supporters du FCB, où elle représente la célébration caractéristique de l’attaquant.

La star anglaise de l’attaque a été, avec l’état de santé de l’entraîneur principal Vincent Kompany, toujours absent, le sujet dominant de la conférence de presse de l’entraîneur adjoint du FCB, Aaron Danks. Lundi soir, Kane avait en effet remporté le Ballon d’Or, devançant de peu la star du Real Kylian Mbappé et Lamine Yamal, du FC Barcelone. Danks a évoqué « une grande distinction aussi pour le FC Bayern » et souligné que son compatriote avait assurément « mérité » cette récompense.

Kane n’avait toutefois pas encore adressé de message à l’équipe. Il était alors sur le chemin du retour de Londres avec le reste de la délégation munichoise, avant que l’attention ne se tourne déjà vers le match du deuxième tour de la Coupe contre Magdebourg. « Connaissant Harry, il pense déjà à son prochain but, à sa prochaine performance », a déclaré Danks.

Prochains matchs FCB DFB-Pokal 15:45 FCM Regarder

Interrogé sur la manière dont le Ballon d’Or serait présenté aux supporters du FCB, et à quel moment, Nickles a simplement répondu que rien n’était encore décidé : « Laissez-vous surprendre ! »

Getty Images

Danks a également raconté avoir rendu visite lundi à Kompany à la clinique, où celui-ci se remet de son effondrement lors de l’entraînement vendredi dernier : « Il est de bonne humeur. Il semble aller mieux chaque jour. C’est très positif. » Il n’y avait toutefois pas encore de nouvelles concernant les diagnostics ou sa reprise du travail. Kompany est « très calme. On lui laisse le temps de se rétablir. »

Harry Kane jouera à domicile avec le FC Bayern mercredi

Lors de sa visite à la clinique, Danks a eu avec Kompany « de bonnes conversations, mais elles n’avaient rien à voir avec le football ou la tactique », a-t-il raconté. Kompany a « demandé comment nous allions, comment allaient les joueurs. Mais à part cela, c’était simplement une conversation entre amis. C’était agréable de le voir. »

À la fin de la conférence de presse, la petite figurine de Kane est revenue brièvement dans la conversation lorsque Nickles a pris congé des journalistes. « Merci à vous. On se voit demain à l’Arena, avec lui », a-t-il dit en désignant le mini-Kane, avant de quitter l’estrade avec Danks.