« Maintenant, je dois répondre à la mère de Cristiano Ronaldo ? » Jorge Jesus réplique aux propos fracassants de Dolores Aveiro

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Le sélectionneur du Portugal, Jorge Jesus, a répondu aux propos provocateurs de Dolores Aveiro, la mère de la légende de la sélection Cristiano Ronaldo. Après la lourde défaite du Portugal face au Danemark, Aveiro s’est dite satisfaite du résultat, affirmant que son fils avait été maltraité lors de ses derniers jours en sélection.

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Jesus réagit aux propos d’Aveiro sur sa satisfaction après la défaite

Interrogé sur cette attaque verbale lors d’une conférence de presse lundi, Jesus a tenté d’apaiser la situation sans attiser le conflit. « Maintenant, je dois répondre à la mère de Cristiano Ronaldo ? Ma mère aussi… La mère de Ronaldo est une dame que je respecte beaucoup, que peut-elle dire ? Une mère reste une mère, on n’y peut rien, je comprends ses déclarations », a confié l’entraîneur de 72 ans à RTP.

Il a précisé sa position en évoquant le lien unique entre un parent et son enfant, affirmant qu’une mère défendra toujours ses enfants jusqu’au bout. Jesus a assuré comprendre les émotions à l’origine de ces déclarations, décrivant Aveiro comme une mère aimante qui avait beaucoup souffert pour élever sa famille.

Jesus a ensuite réaffirmé cette idée à SportTV : « Du bruit ? C’est vrai, mais une mère reste une mère et je ne peux que la respecter. Une mère défend toujours ses enfants, même jusqu’à la mort. C’est une mère très aimante qui a beaucoup souffert pour élever ses enfants. »

Les tensions montent après l’humiliation face au Danemark

Getty Images

La polémique a éclaté après qu’Aveiro a pris la parole lors d’un événement organisé au Sporting CP, où elle a affirmé que la sélection avait « trompé » son fils avant son départ de l’équipe. Elle s’est montrée particulièrement virulente au sujet de l’effondrement du Portugal lors d’une lourde défaite 4-1 face au Danemark , se disant satisfaite du résultat. Elle a également critiqué un hommage récent qu’elle jugeait mal organisé, estimant que toute reconnaissance des exploits de Ronaldo aurait dû avoir lieu en sa présence. Cette manifestation publique d’animosité jette une ombre sur l’équipe alors qu’elle prépare son prochain match de Ligue des nations de l’UEFA contre le pays de Galles.

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La relation entre l’entraîneur expérimenté et Ronaldo fait depuis longtemps l’objet d’un examen attentif dans les médias portugais. Des articles ont souvent évoqué une brouille très médiatisée entre le sélectionneur et le quintuple lauréat du Ballon d’Or avant la retraite internationale du joueur. Si Jesus a tenté de se concentrer sur l’évolution tactique de l’équipe dans l’ère post-Ronaldo, l’influence persistante de la famille Aveiro reste un facteur important dans la perception publique de la sélection. Le sélectionneur continue d’être interrogé sur la capacité de l’équipe à véritablement aller de l’avant alors que des personnalités aussi en vue restent critiques à l’égard de sa gestion.

Des inquiétudes sur l’état physique de Bernardo Silva

Au-delà de ces tensions familiales, Jesus doit également gérer d’importants problèmes d’effectif concernant des joueurs expérimentés comme Bernardo Silva . Le joueur de Manchester City a récemment été libéré par la sélection en raison d’inquiétudes concernant son état physique, malgré des informations émanant de son club laissant entendre qu’il pourrait être apte à jouer en compétition nationale plus tard cette semaine.

« Mieux que moi, seul le médecin peut le dire ; je ne fais pas partie du service médical », a expliqué Jesus lorsqu’il a été interrogé sur les divergences entre les informations concernant sa blessure. Il a révélé que Silva et Fabio Silva avaient demandé à effectuer des exercices d’entraînement spécifiques avec son adjoint, Pedro, avant que le milieu de terrain ne signale un problème physique au personnel médical. Le sélectionneur a reconnu que les joueurs de haut niveau comme Silva ne sont jamais heureux de ne pas pouvoir jouer pour leur pays, mais il a maintenu que la décision reposait entièrement sur le diagnostic qui lui avait été communiqué.