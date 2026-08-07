« BREAKING: Newcastle United have sold the seahorses from their club logo for £50M » : cette petite blague d’une page X anglaise est devenue virale ces derniers jours. Après Anthony Gordon, Sandro Tonali et Bruno Guimaraes, Newcastle vend donc désormais aussi ses hippocampes. Le logo retouché par l’IA sans les deux animaux emblématiques, mais avec l’inscription « Newcastle Departed », symbolise l’effectif plumé et le grand virage du club le plus riche du monde.

En octobre 2021, le fonds souverain saoudien PIF a acquis 80 % des parts de Newcastle United. Gonflé par des revenus incommensurables issus de la vente de pétrole, le PIF est l’un des plus grands fonds au monde. En théorie du moins, les Magpies disposent depuis lors des plus grands moyens financiers de tous les clubs de football de la planète. Il semblait seulement question de temps avant qu’ils ne deviennent de sérieux prétendants au titre en Ligue des champions. Comme l’avaient été autrefois Chelsea sous Roman Abramovich ou Manchester City sous la famille royale d’Abou Dhabi.

Lors des trois premières périodes de transfert sous les nouveaux propriétaires, Newcastle a dépensé au total environ 320 millions d’euros pour de nouveaux joueurs, sans enregistrer de recettes notables. L’argent a apporté des buts, et le succès sportif est vite arrivé. L’entraîneur à succès Eddie Howe a mené Newcastle à la quatrième place lors de la saison 2022/23, et donc en Ligue des champions pour la première fois depuis 20 ans.

Porté par des recrues toujours plus coûteuses, le club a remporté en 2025 la Coupe de la Ligue, son premier titre depuis 70 ans, ainsi qu’une nouvelle qualification pour la C1. L’été dernier, Alexander Isak a certes été le premier cadre important à quitter le club pour une grosse somme, mais dans le même temps Newcastle a pulvérisé son record de transferts avec des dépenses d’environ 280 millions d’euros. Sont notamment arrivés les deux internationaux allemands Nick Woltemade et Malick Thiaw, ainsi qu’Anthony Elanga. Fin 2025, le CEO David Hopkinson fanfaronnait : « D’ici 2030, je vois ce club dans la discussion pour être le meilleur club du monde. »

Newcastle United et la nouvelle stratégie sur le marché des transferts

Mais cette fois, les recrues coûteuses n’ont pas donné satisfaction, l’équipe a semblé globalement déséquilibrée, et les critiques envers Howe ont grandi. Au lieu de lutter pour les titres, Newcastle a chuté dans le ventre mou de la Premier League et s’est fait démolir par Barcelone en Ligue des champions. De manière assez surprenante, il n’y a pas eu d’offensive de recrutement furieuse : il y a eu la grande braderie.

Le meneur Sandro Tonali a rejoint Tottenham Hotspur pour 108 millions d’euros, l’ailier gauche Anthony Gordon le FC Barcelone pour 80 millions. Le capitaine Bruno Guimaraes est tout proche d’un transfert à 87,5 millions d’euros vers Arsenal. Le latéral gauche Lewis Hall pourrait suivre, avec un transfert à 70 millions vers Manchester United dans les tuyaux. Tous ces cadres vendus doivent être remplacés avant tout par de jeunes talents prometteurs, à potentiel, mais inexpérimentés. En plus du gardien tchèque Lukas Hornicek (24 ans, 30 millions d’euros d’indemnité), Newcastle a recruté quatre joueurs U21 pour un total de 130 millions d’euros. Le plus cher a été Bazoumana Toure, arrivé de Hoffenheim pour 50 millions d’euros.

De telles expériences peuvent fonctionner, comme l’a récemment prouvé par exemple Leipzig avec Yan Diomande. Comme Brighton & Hove Albion et Brentford le prouvent depuis des années en Premier League, ou Dortmund en Bundesliga. Selon Sky UK, le BVB est même actuellement considéré en interne à Newcastle comme un modèle concret. Mais ces expériences comportent un grand risque. Surtout lorsqu’elles sont nombreuses en même temps, qu’il manque autour une structure d’équipe construite au fil du temps et que, de plus, le club veut en réalité devenir « le meilleur du monde ».

Sans doute aussi en raison de son agacement face aux évolutions sur le marché des transferts, l’entraîneur de longue date Eddie Howe a démissionné de manière surprenante la semaine dernière, et avec lui Newcastle a perdu un stabilisateur éprouvé. Son successeur est Matthias Jaissle. L’Allemand de 38 ans a déjà prouvé au RB Salzbourg qu’il savait développer de jeunes talents. Sa nomination semble cohérente au vu de la nouvelle orientation et s’imposait en outre d’un point de vue organisationnel. Jaissle arrivait en effet d’Al-Ahli, grand club saoudien qui appartient, tout comme Newcastle, au PIF.

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Le CEO David Hopkinson annonce « Newcastle 2.0 »

Mais pourquoi ce changement stratégique, au juste ? Il y a d’abord et avant tout les règles financières désormais réellement efficaces de la Premier League (Profit and Sustainability Rules) et de l’UEFA (fair-play financier). Contrairement aux débuts du Chelsea d’Abramovich et du City d’Abou Dhabi, les nouveaux propriétaires ne peuvent plus aujourd’hui utiliser leur richesse incommensurable à leur guise. Dans le cas de Newcastle, une autre question se pose : les propriétaires sont-ils encore prêts à aller à la limite sur le plan financier ? La situation politique tendue au Moyen-Orient concerne aussi l’Arabie saoudite. Dès avril, le PIF a mis fin de manière surprenante à son engagement dans la ligue de golf très dotée LIV.

Hopkinson, le CEO de Newcastle, qui claironnait encore il y a moins d’un an sa vision pour 2030, parle désormais de « Newcastle 1.0 » au sujet des cinq premières années du règne saoudien, et dit : « C’était une période formidable, mais nous avons vécu au-dessus de nos moyens. À un moment donné, il faut bien payer la facture de la carte de crédit. » Et ce moment, c’est maintenant.

« Nous avançons d’une manière durable », dit Hopkinson. « Nous nous adaptons à notre réalité. Mais à partir de là, nous allons faire un grand bond en avant et atteindre une position qui nous permettra de gagner régulièrement. Newcastle 2.0 sera jeune, affamé, ambitieux et impitoyable. »

À propos, sur les talents les plus convoités, Newcastle a jusqu’ici essuyé des refus sur le marché des transferts : Johan Manzambi a choisi de rejoindre Aston Villa malgré un accord avec Fribourg. Victor Munoz a préféré Liverpool. Lucas Bergvall semble rester à Tottenham Hotspur. L’absence de perspective de jouer la Ligue des champions ou une quelconque autre compétition internationale agit comme un frein, tout comme l’exode de l’effectif et la nouvelle réalité financière. Dans l’entourage du club, l’euphorie d’autrefois a entre-temps laissé place à l’incertitude.

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Newcastle United entre optimisme et peur de la relégation

« Après la saison dernière, il fallait que quelque chose se passe », explique le blogueur et podcasteur Jamie Smith, du fanzine de Newcastle The Mag, dans un entretien avec SPOX. « Les fans s’accordent à dire que les indemnités de transfert pour Gordon et Tonali sont de bonnes affaires. Le départ de Bruno fait davantage mal, car c’était notre joueur le plus remarquable de la saison dernière. Il y a cependant l’espoir que Jaissle et un groupe de jeunes talents prometteurs venus de toute l’Europe puissent apporter le nouveau départ dont nous avons cruellement besoin. Mais je mentirais si je prétendais que nous n’avons pas peur que cela tourne mal en raison de leur inexpérience. Les réactions des fans vont de l’optimisme à une véritable peur d’une lutte pour le maintien. »

La saison dernière, Tottenham a montré à quelle vitesse cela peut aller en Premier League. Actuellement, il semble que Newcastle veuille au moins encore recruter un successeur confirmé à Guimaraes. Felix Nmecha est considéré comme le candidat numéro un, et Dortmund voudrait apparemment 120 millions d’euros. Joao Palhinha, poussé vers la sortie au Bayern, est également évoqué. Mais surtout dans le cas de Nmecha, la question se pose de savoir s’il veut réellement renoncer au football de Ligue des champions.

De manière générale, selon Smith, les supporters vivent déjà « depuis un certain temps » avec la crainte que le PIF ne réduise durablement son engagement financier. Il y aurait aussi « matière à inquiétude » dans le fait que les projets d’infrastructures annoncés depuis longtemps n’aient toujours pas été mis en œuvre, à savoir la construction d’un nouveau centre d’entraînement ainsi que la rénovation du vénérable St. James’ Park. C’est là que se jouera déjà dans deux semaines l’ouverture de la saison contre Liverpool. À l’heure actuelle, il semble totalement impossible de savoir quel onze de départ Jaissle enverra sur le terrain.

Au moins, les deux hippocampes seront toujours là malgré toutes les blagues.