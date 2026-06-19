À la veille de son match décisif contre la Norvège, prévu mardi à l’aube, le Sénégal traverse une crise interne grave qui menace ses chances à la Coupe du monde 2026. Selon plusieurs médias, la Fédération sénégalaise de football n’aurait pas versé les primes dues aux joueurs, malgré les importantes sommes perçues lors de la CAN 2025 et les récompenses liées à la qualification au Mondial.

Selon le site « Sport News Africa », la Fédération sénégalaise n’aurait pas versé les primes dues aux joueurs, malgré les sommes importantes perçues grâce à la participation à la Coupe d’Afrique des nations 2025 et aux émoluments liés à la qualification pour la phase finale de la Coupe du monde 2026.

Cette crise financière survient au pire moment, alors que les « Lions de la Teranga » s’apprêtent à affronter la Norvège dans un match éliminatoire crucial. Une défaite 1-3 contre la France lors de la première journée du groupe 1, surnommé « groupe de la mort », a déjà compliqué la tâche des Sénégalais.

Les Lions avaient pourtant tenu la dragée haute aux Bleus durant la première période, avant que la défense des hommes de Babacar « Babi » Thiaw ne cède sous la pression en seconde mi-temps, entraînant une défaite 3-1. Un revers qui place la sélection sous haute pression avant d’affronter la Norvège, match dont une nouvelle défaite pourrait signifier une quasi-élimination.

La crise ne se limite pas au volet financier : elle touche aussi aux conditions logistiques de la sélection. Plusieurs joueurs ont exprimé leur profond mécontentement quant au niveau de l’hôtel qui leur a été attribué, jugé « bien inférieur » à celui des établissements lors de la Coupe d’Afrique des nations 2025, il y a seulement six mois.

Autre sujet de tension : le chef cuisinier présent lors de la CAN n’a pas fait le voyage, laissant les joueurs se plaindre d’une nourriture médiocre et commander leurs repas dans des restaurants extérieurs.

Une telle différence de traitement entre deux compétitions séparées de seulement six mois interroge sur la gestion financière et organisationnelle de la Fédération sénégalaise, d’autant que pareille crise n’avait plus touché la sélection depuis plusieurs années.

Plus préoccupant, le sélectionneur Babacar « Babi » Thiaw se retrouve dans une situation contractuelle et financière ambiguë : son contrat avec la Fédération sénégalaise de football est arrivé à échéance, et il poursuit néanmoins sa mission sans accord officiel. et réclame cinq mois d’arriérés de salaire, situation qui illustre un manquement grave de la Fédération envers l’entraîneur ayant qualifié les Lions pour la phase finale de la Coupe du monde.