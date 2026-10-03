Montella a réagi avec un calme démonstratif aux critiques à son encontre et aux appels de plus en plus insistants à son licenciement. « Je ne veux pas accorder trop d’attention aux critiques actuelles. Avec ces joueurs, nous sommes retournés à la Coupe du monde après 24 ans et nous sommes montés en Ligue A », a déclaré l’Italien de 52 ans après la défaite 0-3 de la Turquie vendredi soir à Liège contre la Belgique.

Après trois matches face à une forte adversité, l’équipe de Montella occupe la dernière place du groupe 1 avec zéro point et un bilan de 1 but marqué pour 8 encaissés, après avoir auparavant perdu 0-1 contre la France et 1-4 contre l’Italie.

« Statistiquement, c’était un match équilibré. À ce niveau, on ne peut pas faire d’erreurs. Quand on en fait, l’adversaire ne les pardonne pas », a déclaré Montella, qui a qualifié l’appartenance à l’élite de l’UEFA Nations League de « privilège et non de punition », ainsi que de motivation pour continuer à progresser.

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De qui Montella a-t-il dû se passer en Nations League ?

En réalité, l’équipe de Montella n’a nullement été aussi inférieure en Belgique que le score pourrait le laisser penser. La Turquie a eu plus de frappes, plus de ballons touchés dans la surface adverse, plus de corners et une valeur d’xG à peine inférieure à celle des Belges vainqueurs, pour qui Kevin De Bruyne (2) et Romelu Lukaku ont marqué. Face à la France et à l’Italie aussi, l’équipe de Montella a été un adversaire presque du même niveau.

Mais les résultats parlent clairement contre Montella, d’autant que le schéma déjà observé pendant la Coupe du monde l’été dernier s’est désormais prolongé sans rupture : la Turquie ne joue pas un mauvais football, mais se montre offensivement effrayante d’inefficacité et perd souvent ses matches à cause d’erreurs individuelles.

En Nations League, un autre facteur aggravant est venu s’ajouter : Hakan Calhanoglu et Kenan Yildiz, deux joueurs absolument majeurs, n’ont jusqu’ici pas pu être utilisés du tout. À Liège, Can Uzun, de l’Eintracht Francfort, manque également à l’appel, un autre joueur de très haut niveau.

Que demandent les médias turcs et quels noms circulent ?

La presse turque réclame malgré cela le départ de Montella. « Il faut désormais se séparer immédiatement de Montella. Et maintenant, démissionnez enfin tous et partez ! », a par exemple écrit Hürriyet après la dernière défaite. « Montella n’a plus rien à apporter à cette équipe. Le football turc est en crise. »

« Arrivederci Vincenzo Montella ! », a lancé A Spor, tandis que Fotomac souhaitait déjà après le match contre l’Italie lundi dernier : « Rentre chez toi ! »

Avec Eddie Howe et Thomas Frank, Hürriyet a déjà aussi avancé deux successeurs potentiels. L’influent quotidien a qualifié de faute le fait d’avoir maintenu le sélectionneur après l’élimination en phase de groupes de la Coupe du monde.

Quel est le bilan de Montella comme sélectionneur de la Turquie ?

Montella a pris ses fonctions de sélectionneur de la Turquie il y a presque exactement trois ans. Il a débuté avec trois victoires, dont un très remarqué 3-2 à Berlin contre la sélection de la DFB.

Lors de l’Euro 2024 en Allemagne, la Turquie a atteint les quarts de finale, tandis que l’élimination précoce lors du tournoi de cette année aux États-Unis, au Mexique et au Canada a été considérée comme une grande surprise négative. Sur 39 matches sous les ordres de l’Italien, la Turquie en a gagné 21 pour 13 défaites.