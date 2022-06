"Le maillot bleu me manque", l'amertume d'Amandine Henry, non sélectionnée pour l'Euro 2022

La meilleure joueuse française n'a pas été sélectionnée pour l'Euro 2022 et regrette le choix de Corinne Diacre.

Meilleure joueuse française, Amandine Henry (32 ans) n'a pas été sélectionnée par Corinne Diacre pour l'Euro féminin (du 6 au 31 juillet en Angleterre) et n'a plus été appelée chez les Bleues depuis novembre 2020.

La joueuse de l'Olympique Lyonnais, âgé de 32 ans, vient pourtant de réaliser le doublé Championnat-Ligue des champions et a même été élue meilleure joueuse de la finale de la C1, après avoir notamment marqué un but somptueux.

Lors de l'annonce de sa liste des 23, Corinne Diacre avait justifié son choix de cette façon : « On ne peut pas se baser sur la performance d'un jour. »

Des propos qui passent mal auprès d'Amandine Henry, qui s'est exprimée dans les colonnes du journal L'Equipe : « Oui, j'ai entendu que ce n'était que la performance d'un jour. Avec l'OL, cela fait quinze ans qu'on est championnes de France et d'Europe. Je ne pense pas que cela soit la performance d'un jour. Après, c'est ce qu'elle dit. Je note ce qu'elle dit. Ça ne matche pas, c'est tout. »

Amandine Henry explique qu'elle est toujours victime de sa sortie médiatique après la Coupe du monde 2019, où elle avait reproché à Corinne Diacre sa façon de gérer le groupe : « Ça, je ne comprends pas du tout. Les choses ont été dites en interne. Le président (Noël Le Graët) était au courant, on en avait parlé avec la coach et plusieurs filles, qui ne sont plus là non plus d'ailleurs (comme Eugénie Le Sommer). Ensuite, c'est elle qui a commencé à prendre la parole dans les médias. Il fallait aussi que je donne mon point de vue. »

La milieu de terrain est cependant ouverte à un rapprochement avec Corinne Diacre : « Oui, pourquoi pas. Je serai toujours une joueuse disponible pour l'équipe de France, que ce soit Corinne Diacre ou quelqu'un d'autre en poste. Le maillot bleu me manque. C'est l'apothéose pour une joueuse. »