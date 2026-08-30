Mahrez trouve un accord avec son nouveau club : une seule étape retarde l'annonce

L'Algérien Riyad Mahrez, ancien ailier d'Al-Ahli, est proche de sceller son avenir, après que le transfert attendu ne se trouve plus qu'à une seule étape de l'annonce officielle, à la faveur d'un accord déjà trouvé. Une démarche importante retarde toutefois encore le transfert de la star algérienne vers son nouveau club.

Selon le quotidien « Asharq Al-Awsat », le club d'Al-Shabab est parvenu à un accord avec Riyad Mahrez concernant son transfert dans les rangs de l'équipe, après que les deux parties ont réglé tous les détails relatifs au nouveau contrat. Le transfert est désormais dans l'attente de l'accomplissement d'une dernière démarche permettant de le finaliser officiellement.

Le retard de l'annonce du transfert n'est lié à aucun différend entre Al-Shabab et Mahrez, les sources ayant précisé que les deux parties ont conclu les ententes relatives au contrat, la signature définitive étant désormais suspendue à l'obtention de l'accord de la commission de contrôle financier relevant de la Ligue saoudienne de football professionnel.

La Ligue impose actuellement un contrôle financier au club d'Al-Shabab, ce qui a rendu l'enregistrement du joueur tributaire de la présentation de garanties supplémentaires quant à la valeur du contrat et aux obligations financières qui en découlent, conformément aux éléments réclamés au club par les instances compétentes.

Selon les mêmes sources, la Ligue n'a pas encore accordé à Al-Shabab le feu vert pour enregistrer Mahrez sur la base des données financières présentées, et a demandé au club de fournir les garanties nécessaires attestant de sa capacité à honorer la valeur du contrat qui doit être signé avec le joueur algérien.

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Al-Shabab s'emploie actuellement à réunir toutes les exigences requises et à obtenir l'accord définitif, d'autant plus qu'il a déjà réussi à convaincre Mahrez de rejoindre ses rangs, ce qui fait de l'aspect financier le seul obstacle à la finalisation du transfert.

Mahrez avait mis fin à sa relation avec Al-Ahli lors de la présente période des transferts d'un commun accord, les regards se tournant rapidement vers sa prochaine destination, avant qu'Al-Shabab ne clarifie sa position et parvienne à trouver un accord avec le joueur concernant son nouveau contrat.