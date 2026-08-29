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Abdelmawgood Samir

Traduit par

Mahrez laisse entrevoir sa nouvelle destination : va-t-il rester en Roshn League ?

Mercato
R. Mahrez
Saudi Pro League
Algérie
Al Shabab
Al Ittifaq
Algérie
Arabie saoudite

Forte concurrence pour un ancien joueur vedette d'Al Ahly

L'Algérien Riyad Mahrez se rapproche de la poursuite de son parcours en championnat saoudien, après que le club d'Al-Shabab est entré dans des négociations sérieuses avec l'ancien ailier d'Al-Ahli, dans un contexte d'incertitude quant à son avenir et à son désir antérieur de retrouver les pelouses européennes, faute d'avoir reçu jusqu'à présent des offres solides.

Le journal « Asharq Al-Awsat » avait révélé auparavant l'existence de négociations entre Mahrez et les clubs d'Al-Shabab et d'Al-Ittifaq, avant que ne se multiplient les indices reliant le joueur de 35 ans à un transfert dans les rangs d'Al-Shabab durant l'actuelle période de mercato estival.

Les spéculations concernant la prochaine destination de Mahrez ont connu un nouvel élan, après que le joueur a commencé à suivre le compte officiel du club d'Al-Shabab sur la plateforme « Instagram », un geste qui a renforcé les discussions sur la possibilité de son transfert vers le club de la capitale saoudienne.

Selon le journaliste italien Gianluigi Longari, les contacts entre Al-Shabab et Mahrez se poursuivent dans le but de parvenir à un accord avant la fermeture du marché des transferts, au milieu de négociations portant sur la contrepartie financière que percevra le joueur.

Les spéculations indiquent que Mahrez cherche à obtenir un salaire annuel atteignant environ 10 millions de dollars, tandis qu'Al-Shabab tente de réduire le montant demandé afin de parvenir à un accord définitif avec le joueur algérien.

Mahrez avait exprimé le souhait de revenir en Europe après son départ d'Al-Ahli, mais l'absence d'offres sérieuses pourrait le pousser à rester en championnat saoudien, qui a été le théâtre de l'une des périodes les plus marquantes de sa carrière récente.

L'ancienne star de Manchester City a connu une réussite remarquable avec Al-Ahli, qu'il a mené au sacre en Ligue des champions d'Asie Élite à deux reprises consécutives, avant de mettre un terme à sa carrière internationale avec la sélection algérienne à l'issue du parcours de l'équipe à la Coupe du monde 2026.

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