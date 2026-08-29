L'Algérien Riyad Mahrez se rapproche de la poursuite de son parcours en championnat saoudien, après que le club d'Al-Shabab est entré dans des négociations sérieuses avec l'ancien ailier d'Al-Ahli, dans un contexte d'incertitude quant à son avenir et à son désir antérieur de retrouver les pelouses européennes, faute d'avoir reçu jusqu'à présent des offres solides.

Le journal « Asharq Al-Awsat » avait révélé auparavant l'existence de négociations entre Mahrez et les clubs d'Al-Shabab et d'Al-Ittifaq, avant que ne se multiplient les indices reliant le joueur de 35 ans à un transfert dans les rangs d'Al-Shabab durant l'actuelle période de mercato estival.

Les spéculations concernant la prochaine destination de Mahrez ont connu un nouvel élan, après que le joueur a commencé à suivre le compte officiel du club d'Al-Shabab sur la plateforme « Instagram », un geste qui a renforcé les discussions sur la possibilité de son transfert vers le club de la capitale saoudienne.

Selon le journaliste italien Gianluigi Longari, les contacts entre Al-Shabab et Mahrez se poursuivent dans le but de parvenir à un accord avant la fermeture du marché des transferts, au milieu de négociations portant sur la contrepartie financière que percevra le joueur.

Les spéculations indiquent que Mahrez cherche à obtenir un salaire annuel atteignant environ 10 millions de dollars, tandis qu'Al-Shabab tente de réduire le montant demandé afin de parvenir à un accord définitif avec le joueur algérien.

Mahrez avait exprimé le souhait de revenir en Europe après son départ d'Al-Ahli, mais l'absence d'offres sérieuses pourrait le pousser à rester en championnat saoudien, qui a été le théâtre de l'une des périodes les plus marquantes de sa carrière récente.

L'ancienne star de Manchester City a connu une réussite remarquable avec Al-Ahli, qu'il a mené au sacre en Ligue des champions d'Asie Élite à deux reprises consécutives, avant de mettre un terme à sa carrière internationale avec la sélection algérienne à l'issue du parcours de l'équipe à la Coupe du monde 2026.