L'Italien Simone Inzaghi, entraîneur d'Al-Hilal, a tenu des propos remarqués avant la rencontre face à Al-Shamal du Qatar, dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des champions d'Asie Elite, un match qui place le club face à un nouveau test au milieu de la pression des matchs et des défis liés à la préparation des joueurs.

Inzaghi a évoqué l'Algérien Riyad Mahrez, ancienne star d'Al-Ahli et joueur d'Al-Shamal, saluant ses qualités, tout en affirmant dans le même temps qu'Al-Hilal était prêt à gérer cet adversaire, qui compte un groupe de joueurs talentueux, parmi lesquels l'Espagnol Pablo Marí.

L'entraîneur d'Al-Hilal a déclaré en conférence de presse d'avant-match : « Riyad Mahrez est une grande star, et Al-Shamal possède un certain nombre de joueurs talentueux comme Pablo Marí et d'autres, et nous ferons tout notre possible pour accomplir ce qui est attendu. »

Inzaghi met en garde contre la force d'Al-Shamal

L'entraîneur italien a insisté sur la nécessité d'aborder la rencontre avec le plus haut degré de concentration, affirmant qu'Al-Shamal n'est pas un adversaire facile, compte tenu de son entraîneur et de ses joueurs talentueux, en plus de l'organisation dont il a fait preuve lors de ses derniers matchs.

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Inzaghi a précisé : « L'équipe d'Al-Shamal est forte, elle dispose d'un entraîneur et de joueurs excellents, c'est pourquoi nous serons présents et concentrés dans la rencontre. J'ai suivi leur dernier match, et c'est une équipe organisée. »

Les absences d'Al-Hilal et l'inquiétude liée à la pression des matchs

Dans un autre registre, Inzaghi a abordé l'importance de la récupération physique au vu de l'enchaînement des rencontres, soulignant que le staff technique travaille en coordination avec le staff médical pour préparer les joueurs et se préparer aux échéances à venir, sans affecter leur disponibilité pour les matchs importants.

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Il a déclaré : « Le processus de récupération est important, surtout avec la pression des matchs, et nous travaillons main dans la main avec le staff médical pour accompagner le rythme des prochaines rencontres. »

L'entraîneur d'Al-Hilal a révélé l'existence de certains problèmes liés à la disponibilité de Martinelli après la rencontre face à Al-Qadsiah la semaine dernière, tandis que Mohamed Mehzri a eu besoin de repos, confirmant l'absence de Rúben Neves pour la rencontre face à Al-Shamal, la situation de Sergej Milinković-Savić devant être fixée après l'entraînement.

Inzaghi a précisé que le staff technique prend également en compte la prochaine rencontre face à Al-Fateh, ce qui rend la gestion de l'état physique des joueurs un point important, compte tenu de la volonté d'Al-Hilal de poursuivre son parcours sans exposer ses éléments à une fatigue accumulée.