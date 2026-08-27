Des rapports de presse saoudiens ont mis fin à une partie de la polémique qui entoure l'avenir de l'Algérien Riyad Mahrez, ancien joueur d'Al-Ahli, après que son nom a été associé récemment à un retour en Roshn Saudi League, dans un contexte d'intérêt de plusieurs clubs saoudiens désireux de s'attacher ses services.

Le nom de Mahrez avait été plus précisément associé à un transfert vers Al-Ettifaq ou Al-Shabab, en raison du souhait de certains clubs d'attirer le joueur algérien après son départ d'Al-Ahli lors du mercato estival actuel, à la suite d'un accord conclu avec le club pour une résiliation à l'amiable de son contrat.

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Selon le journal saoudien « Al-Yaum », il n'existe pour l'heure aucune négociation directe entre le club d'Al-Shabab et Riyad Mahrez, malgré les informations qui ont lié les deux parties ces derniers temps, laissant l'avenir du joueur ouvert à plusieurs possibilités avant la fermeture du marché des transferts.

Le journal a précisé qu'il existe des tentatives de convaincre Mahrez de poursuivre en championnat saoudien et de vivre une nouvelle expérience dans l'un des clubs, mais le joueur maintient toujours sa position de refus quant à l'idée d'un retour en Roshn Saudi League pour le moment.

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Selon la même source, Mahrez ne se montre jusqu'à présent pas favorable à un transfert vers Al-Shabab ou Al-Ettifaq, en raison de l'intérêt de clubs espagnols pour son recrutement lors du mercato en cours, ce qui pourrait pousser le joueur à privilégier un retour sur les terrains européens plutôt que de poursuivre sa carrière en Arabie saoudite.

Mahrez avait passé deux saisons avec Al-Ahli et avait réussi, au cours de son expérience avec « Al-Raqi », à remporter plusieurs titres, avant de partir cet été, faisant naître les spéculations sur sa prochaine destination, d'autant plus que son avenir demeure encore incertain à ce jour. Face à son refus de revenir en Roshn Saudi League et à l'intérêt espagnol pour ses services, la priorité de la star algérienne semble actuellement de vivre une nouvelle expérience en dehors de l'Arabie saoudite.