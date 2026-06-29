Mahrez dans la tourmente : l’Ahly revient sur sa parole et renvoie le « magicien des Arabes » !

La relation entre l’Al-Ahli saoudien et sa star algérienne Riyad Mahrez est devenue l’un des dossiers les plus brûlants de ces dernières heures, après des rebondissements inattendus qui ont complètement bouleversé la donne, alors que tous les indicateurs laissaient penser que le joueur resterait au club la saison prochaine.

Le capitaine des Verts avait réitéré son désir de rester, et plusieurs sources affirmaient même qu’il ne figurait pas sur la liste des joueurs transférables, ce qui semblait clore le débat.

La donne a toutefois brusquement changé lorsque la direction a décidé de résilier le contrat du joueur avant la date butoir du 30 juin, les deux parties se mettant d’accord pour un départ à l’amiable.

Lire aussi… Après les séismes en Arabie saoudite et au Japon… L’Égypte va-t-elle ébranler ce qui reste de la fierté asiatique ?

Selon le journaliste Sami Al-Qadi, l’international algérien percevra une indemnité de 15 millions de dollars en échange de la rupture de son contrat, ce qui lui permettra de s’engager librement avec le club de son choix lors du mercato estival.

Cette issue contredit les rumeurs qui circulaient jusqu’alors sur le maintien de Mahrez dans le projet sportif, provoquant un vif débat parmi les supporters de l’Al-Ahly, d’autant que le joueur était l’un des éléments clés des récents succès.

Au cours de son passage à Al-Ahly, Mahrez a joué un rôle central dans la conquête de plusieurs titres et a livré des performances remarquables qui ont fait de lui l’une des stars les plus en vue du championnat Roshen, avant que son parcours ne s’achève de manière inattendue. Sa nouvelle destination devrait être dévoilée dans les prochains jours.