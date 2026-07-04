La star algérienne Riyad Mahrez a surpris son monde en livrant des déclarations fracassantes après la résiliation de son contrat avec Al-Ahli. L’international algérien a affirmé que l’intérêt du club passait avant tout.

Al-Ahli avait surpris en activant la clause de résiliation du contrat de Mahrez alors que l’international algérien participait à la Coupe du monde 2026, une décision qui avait provoqué un tollé chez les supporters et dans les médias à l’encontre de la direction du club.

Malgré tout, Mahrez a accepté la décision et adressé un message émouvant au club et à ses supporters : « Merci pour tout ce que nous avons partagé. J'ai eu la chance de vivre des moments inoubliables avec vous, de remporter des titres, d'écrire un chapitre de l'histoire de ce club et de tisser des liens qui resteront toujours plus forts que le football. »

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Il a ajouté : « Je suis fier d’avoir lutté à vos côtés jusqu’au bout. J’ai toujours veillé à faire passer les intérêts de l’équipe, du staff technique et du club avant tout, parfois même au détriment de mes intérêts personnels, car je croyais fermement en ce projet et en ceux qui le représentent. »

Il a conclu : « Pour ma part, je pars la tête haute. Je sais que j’ai été fidèle à mes coéquipiers, au staff technique, au club et à ses supporters. »

Il a ajouté : « Je souhaite de tout cœur au club de connaître un succès durable, et j’exhorte les joueurs à rester unis en permanence pour remporter des titres. »

Et il a conclu : « Où que le football nous mène, je n’oublierai jamais les frères que j’ai trouvés dans ce vestiaire. »



