Maguire révèle les détails de l'appel lui annonçant son exclusion de la Coupe du monde : « Tuchel m'a anéanti »

Le défenseur anglais Harry Maguire a décrit en détail l’appel vidéo au cours duquel l’entraîneur Thomas Tuchel lui a annoncé son exclusion du groupe anglais pour la Coupe du monde cet été, expliquant avoir traversé un moment très difficile après la disparition de l’un de ses plus grands rêves sportifs.

Lors de son passage dans le podcast de Gary Lineker « The Rest Is Football », le défenseur a expliqué que l’entraîneur l’avait informé personnellement lors d’un appel vidéo qu’il a qualifié de « très gênant », précisant que la fuite de l’information dans les médias avant même qu’il n’en soit officiellement informé était ce qui l’avait le plus déçu.

« La nouvelle a fuité une demi-heure avant son appel, et cela m’a vraiment agacé », a-t-il déclaré.

Le défenseur a admis sa surprise : « Je lui ai dit que j’étais très surpris. J’ai été très déçu, mais notre conversation a été franche et directe. »

Il souligne que Tuchel ne lui a pas fourni d’explication claire, se contentant d’indiquer qu’il préfère s’appuyer sur les défenseurs ayant pris part aux dernières qualifications.

Le joueur de 33 ans estime avoir fait suffisamment pour mériter sa place et affirme : « Je croyais pouvoir aider l’équipe sur le terrain et en dehors, même si je n’étais pas titulaire. » Conscient que cette édition pourrait être sa dernière Coupe du monde, il déclare encore : « J’aurai 37 ans lors du prochain tournoi, j’aurais été heureux de participer, ne serait-ce qu’une minute. »

Après cette exclusion, le défenseur a publié un message sur ses réseaux sociaux pour exprimer sa déception : « J’étais convaincu de pouvoir apporter quelque chose à l’équipe nationale au vu de ma saison. Je suis sous le choc et profondément attristé, mais je souhaite bonne chance au groupe pour cet été. »