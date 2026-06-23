Maguire critique sévèrement Amorim : « Si j'étais toujours l'entraîneur de Manchester United, Mainoo aurait été transféré. C'est une erreur. »

Le défenseur de Manchester United, Harry Maguire, se souvient d’une phase de travail sous les ordres de Ruben Amorim, alors entraîneur des Red Devils : « Tout a commencé parce que nous évoluions avec un milieu de terrain à deux, et il voulait que Bruno Fernandes en soit l’un des piliers. Parallèlement, il réclamait un véritable milieu défensif à ses côtés, et, à l’époque, Kobbie était encore jeune, inexpérimenté et pas encore tout à fait à l’aise dans ce rôle. Si Amorim était resté en poste, Meulensteen aurait sans doute été transféré. Au lieu de cela, il a totalement inversé la tendance, et cela lui revient entièrement. Ce choix aurait été préjudiciable, car Kobbie est un pur produit du club, formé à Manchester, et nous avons besoin de joueurs comme lui pour bâtir l’avenir des dix prochaines années. Nous espérons qu’il restera avec nous durant cette période, car il possède toutes les qualités nécessaires. » L’ancien joueur de Leicester s’est exprimé sur le podcast « The Rest Is Football », animé par les ex-internationaux Gary Lineker, Alan Shearer et Micah Richards.