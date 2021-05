Maguire absent de l'entraînement à la veille de la finale d'Europa League

Le capitaine des Red Devils n'est toujours pas rétabli de sa blessure à la cheville et pourrait manquer la finale contre Villarreal ce mercredi.

Harry Maguire ne s'est pas entraîné avec ses coéquipiers de Manchester United avant la finale de l'Europa League contre Villarreal mercredi, mais Ole Gunnar Solskjaer a refusé de l'exclure du choc.

Le capitaine du club a manqué les quatre derniers matchs de Premier League de la saison après s'être endommagé les ligaments de la cheville contre Aston Villa et, après qu'il ait été aperçu sans sa chaussure de protection et ses béquilles, il y avait un espoir qu'il puisse se rétablir pour la finale.

Mais, alors que l'équipe de Solskjaer s'est entraînée devant les médias au stade de Gdansk mardi après-midi, le défenseur central n'a pu que regarder depuis le banc de touche.

Solskjaer a déclaré : "Nous nous sommes bien préparés. Anthony (Martial) n'est pas venu, Phil (Jones) n'est pas venu et Harry va courir un peu sur la ligne de touche, je pense, et il va probablement essayer de participer."

Luke Shaw a également été interrogé sur Maguire et sur l'ampleur du choc si l'international anglais n'était pas apte à jouer. Le défenseur a répondu : "Il est évident que Harry est là. Nous avons encore une autre séance, donc nous verrons comment il va, mais nous ne sommes pas encore trop sûrs.

"Nous espérons qu'il sera disponible, mais l'essentiel est que les joueurs qui sont en forme profitent de la séance d'aujourd'hui et du match de demain."

Si Maguire n'est pas disponible, les options pour le remplacer sont Eric Bailly et Axel Tuanzebe. Bailly a fait 20 apparitions toutes compétitions confondues cette saison et est le plus expérimenté des deux, tandis que Tuanzebe a joué 18 fois depuis le début de la campagne.

Manchester United s'est entraîné devant les médias au stade de Gdansk mardi après-midi, mais Solskjaer n'a rien laissé filtrer des exercices effectués. Lors du dernier match avant le retour à l'hôtel, Nemanja Matic et Victor Lindelof étaient associés en défense centrale, tandis que Tuanzebe et Bailly étaient ensemble de l'autre côté.

L'article continue ci-dessous

Maguire est resté assis avec son manteau pendant toute la durée de la séance d'une heure et l'a observé depuis le banc de touche. En termes de nouvelles de l'équipe, Anthony Martial et Phil Jones sont les deux seuls qui ont été définitivement écartés et Solskjaer a admis que certaines décisions seront difficiles pour choisir l'équipe qui débutera.

"Il est toujours difficile de laisser des joueurs de côté pendant toute la saison, a déclaré le Norvégien. Une finale est une récompense pour ce que vous avez fait toute la saison et puis s'il y a un doute entre deux joueurs, c'est la forme dans les derniers matchs. Nous allons profiter de la dernière séance et les joueurs auront l'équipe demain.

"Je dirai à l'équipe et aux remplaçants qu'ils devront peut-être jouer un grand rôle pour nous parce que c'est déjà arrivé auparavant. Ils peuvent être déçus et en colère contre moi mais soyez prêts quand vous entrez en jeu. Qui que ce soit qui commence, profitez-en car vous n'avez pas beaucoup de finales dans votre vie."