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Magenta ou diffusion en clair pour le match TSV 1860 Munich - SV Wehen Wiesbaden aujourd'hui en direct : qui diffuse la 3e division ce samedi à la télévision et en streaming ?

En 3e division, le 1860 Munich affrontera Wehen Wiesbaden samedi. Mais où se déroulera le match ? SPOX vous le révèle.

Dans le cadre de la 29e journée de la 3e division, le TSV 1860 Munich accueille le SV Wehen Wiesbaden. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 16h30 au stade de la Grünwalder Straße.

MagentaSportRegardez le match en direct ici !

SPOXvous explique dans cet article comment suivre le match en direct à la télévision et en streaming aujourd'hui.

Magenta ou diffusion en clair pour TSV 1860 Munich vs SV Wehen Wiesbaden aujourd'hui en direct : qui diffuse la 3e division samedi à la télévision et en streaming ?

Tous les matchs de la 3e division sont diffusés en direct sur le service de streaming MagentaSport. Les fans peuvent également y suivre le duel entre les Löwen et le SVW. La diffusion commence environ 15 minutes avant le coup d'envoi avec les pré-reportages. Le match est disponible à la fois sur la télévision payante et en streaming sur MagentaSport, mais uniquement avec un abonnement payant.

Thèmes de la semaine : que s'est-il passé au 1860 Munich ?

Samedi après-midi, les supporters peuvent s'attendre à un duel passionnant entre deux équipes du milieu de tableau de la 3e division. Le TSV 1860 Munich et le SV Wehen Wiesbaden ne sont actuellement séparés que par un point. Alors que les « Lions » ont récemment renoué avec les premières places grâce à cinq victoires consécutives, Wiesbaden tente également de consolider sa position dans la première moitié du classement. 

Le 1860 Munich a récemment repris confiance grâce à une victoire 1-0 à l'extérieur contre le Viktoria Cologne, prolongeant ainsi sa série de succès. Le héros du match a été Kevin Volland, qui a inscrit le but décisif et remis les Lions dans la course à la montée. L'équipe de la capitale hessoise a également décroché une courte victoire 2-1 à domicile contre la réserve du VfB Stuttgart.

1860 Munich vs Wehen Wiesbaden : heure du coup d'envoi

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Wehen Wiesbaden
SVW

1860 Munich vs Wehen Wiesbaden : compositions

1860 Munich vs Wehen Wiesbaden Équipes probables

Équipe probable

Remplaçants

Entraineur

  • M. Kauczinski

Équipe probable

Remplaçants

Entraineur

  • D. Scherning

Blessures et joueurs suspendus

Blessures et suspensions

  • Pas de joueurs indisponibles

Blessures et suspensions

  • Pas de joueurs indisponibles

1860 Munich vs Wehen Wiesbaden : forme

TSV
-Forme

Buts marqués (encaissés)
11/2
Match à plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

SVW
-Forme

Buts marqués (encaissés)
11/7
Match à plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

1860 Munich vs Wehen Wiesbaden : bilan des confrontations directes

TSV

Derniers matches

SVW

1

1

Nul

3

Victoires

5

Buts marqués

7
Match à plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

1860 Munich vs Wehen Wiesbaden : les classements

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