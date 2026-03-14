Magenta ou diffusion en clair pour le match Rot-Weiss Essen - Erzgebirge Aue aujourd'hui en direct : qui diffuse la 3e division samedi à la télévision et en streaming ?

Ce samedi 14 mars, l'Erzgebirge Aue se rend chez le Rot-Weiss Essen. Le coup d'envoi de la rencontre, qui se déroulera au stade de la Hafenstraße à Essen, sera donné à 14 heures.

SPOXvous explique dans cet article comment suivre le match en direct à la télévision et en streaming aujourd'hui.

Magenta ou diffusion en clair pour Rot-Weiss Essen vs Erzgebirge Aue aujourd'hui en direct : qui diffuse la 3e division samedi à la télévision et en streaming ?

Thèmes de la semaine : Que s'est-il passé chez RW Essen ?

MagentaSport retransmettra la rencontre entre Rot-Weiss Essen et Erzgebirge Aue en direct et dans son intégralité. La retransmission commence environ 15 minutes avant le coup d'envoi avec des reportages, des interviews et des analyses depuis le stade. Le match est disponible à la fois sur les chaînes TV du fournisseur de streaming de Telekom et en ligne en streaming sur tous les appareils courants. Un abonnement payant est nécessaire.

Une semaine seulement après sa défaite à Rostock, le Rot-Weiss Essen a fait un retour en force. Grâce à deux victoires – un 4-2 contre le TSG Hoffenheim II et un 1-0 contre le SV Waldhof Mannheim –, l'équipe s'est considérablement détendu. En se hissant à la quatrième place du classement, le RWE est désormais à nouveau à portée des places de promotion.

Thèmes de la semaine : que s'est-il passé à Erzgebirge Aue ?

RW Essen vs Erzgebirge Aue : heure du coup d'envoi

RW Essen vs Erzgebirge Aue : compositions

RW Essen vs Erzgebirge Aue Équipes probables Équipe probable Remplaçants Entraineur U. Koschinat Équipe probable Remplaçants Entraineur C. Dabrowski

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

RW Essen vs Erzgebirge Aue : forme

RW Essen vs Erzgebirge Aue : bilan des confrontations directes

RW Essen vs Erzgebirge Aue : les classements

Regarder des matchs en streaming partout dans le monde avec un VPN

Erzgebirge Aue est en pleine crise : les Violets ont enchaîné quatre défaites d’affilée et se retrouvent actuellement à la 17e place du classement. Avec seulement 24 points à son actif, le club se dirige inexorablement vers la relégation en 3e division.Si vous vous trouvez à l'étranger, vous pouvez utiliser un VPN pour regarder les matchs via les fournisseurs habituels. Grâce à NordVPN, vous pouvez établir une connexion en ligne sécurisée depuis l'étranger. NordVPN fait partie des fournisseurs de VPN les plus populaires et les plus réputés au monde.